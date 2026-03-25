Майже пів мільйона гривень хочуть витратити на ремонт Каскаду у Харкові

Поточний ремонт двох дренажних насосів планують провести на фонтані “Каскад” у саду Шевченка. Відповідну закупівлю на майже 460 тисяч гривень оголосило КП “Центральний парк”.

Заплановано ремонт основного та запасного дренажних насосів моделі “Grundfos”. На кожному з них замінять по три підшипники. Аукціон запланований на 1 квітня, а самі роботи мають виконати протягом року, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему “ProZorro”.

Аналітики нагадують, що у старому варіанті фонтан “Каскад” мав вигляд водоспаду — по центру вода стікала по широких порогах, обабіч були сходинки. Але у 2017 почалась реконструкція – повною несподіванкою для містян стало рішення мера забрати воду. За новим проєктом Каскад перетворився на гранітні сходи з двома чашами фонтанів — перед підйомом та на майданчику нагорі. Вода порогами більше не стікала. У міськраді це рішення мотивували тим, що на цьому місці нестійкий ґрунт, на якому фонтан не встояв би. Також чиновники апелювали до вартості води, що сильно здорожчала, та до близькості метро.

“Там він жив, цей Каскад, останні 20 років на чесному слові. І коли взялися за розрахунки, порахували, що цей Каскад стає золотим”, — говорив у 2019-му Геннадій Кернес.

Представники групи зі збереження об’єктів культурної спадщини SaveKharkiv збирали підписи містян, щоб зупинити будівельні роботи на фонтані та провести незалежну експертизу. Але у 2019 році реконструкцію завершили. Вартість оновленого Каскаду, за оцінками ХАЦ, коштувала міському бюджету 103 мільйони гривень.

Уже після завершення робіт стало відомо, що у початковому варіанті реконструкції вода на сходинках мала залишитися. Але, за інформацією ХАЦ, це рішення не сподобалось керівництву міста. Урешті водопровід підвели, а труби “поховали” всередині. Як тоді пояснив проєктант Артем Прощенко, ще навесні 2018 року у візуалізації фонтануючий Каскад був запланований, але СКП “Харківзеленбуд” попросило “осушити” проєкт. Боротьба за Каскад ще тривала, але міськрада не реєструвала десятки петицій харків’ян. ХАЦ збирав підписи самостійно.

“Відсутність води стала не останнім розчаруванням, яке чатувало харків’ян після реконструкції: вид з Каскаду був безнадійно зіпсований: навпроти, затуляючи вид на Залопань, виріс 16-поверховий будинок ЖК “Інфініті”. Збудував його близький до міськради “Житлобуд-1”, – нагадали антикорупціонери.