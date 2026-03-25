Справу про затоплення центру зайнятості передали до суду: хтось може “сісти”

Суд чекає на директора ТОВ, з яким у 2023 році Харківський обласний центр зайнятості уклав договір щодо проведення капітального ремонту. Про це повідомляє облпрокуратура.

За версією прокуратури, саме через неякісний ремонт і, відповідно, службову недбалість підрядника, центр зайнятості затопило у 2024 році.

“Ремонт покрівлі було виконано з грубими порушеннями державних будівельних норм: використано невідповідну основу, не забезпечено необхідних ухилів для водовідведення та проігнорувано герметизацію інженерних систем. Замість належної підготовки поверхні, новий шар покриття просто наплавили на старі, зношені пласти покрівельного полотна, що призвело до повної втрати надійності конструкції”, – встановили у відомстві.

Проте замовник сплатив обумовлену суму за виконані роботи з держбюджету. Вже під час перших опадів у 2024 році стали зрозумілі наслідки неякісного ремонту – покрівля почала текти, заливався технічний поверх та приміщення котельні.

“Внаслідок неналежного виконання підрядником своїх обов’язків Харківському обласному центру зайнятості завдано збитків на суму понад 1,1 млн гривень”, – зазначили правоохоронці.

Справу розглядатимуть у Київському суді Харкова. Обвинуваченому загрожує п’ять років ув’язнення.