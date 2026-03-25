Справу про затоплення центру зайнятості передали до суду: хтось може “сісти”

Події 10:32   25.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Суд чекає на директора ТОВ, з яким у 2023 році Харківський обласний центр зайнятості уклав договір щодо проведення капітального ремонту. Про це повідомляє облпрокуратура. 

За версією прокуратури, саме через неякісний ремонт і, відповідно, службову недбалість підрядника, центр зайнятості затопило у 2024 році.

“Ремонт покрівлі було виконано з грубими порушеннями державних будівельних норм: використано невідповідну основу, не забезпечено необхідних ухилів для водовідведення та проігнорувано герметизацію інженерних систем. Замість належної підготовки поверхні, новий шар покриття просто наплавили на старі, зношені пласти покрівельного полотна, що призвело до повної втрати надійності конструкції”, – встановили у відомстві.

Проте замовник сплатив обумовлену суму за виконані роботи з держбюджету. Вже під час перших опадів у 2024 році стали зрозумілі наслідки неякісного ремонту – покрівля почала текти, заливався технічний поверх та приміщення котельні.

“Внаслідок неналежного виконання підрядником своїх обов’язків Харківському обласному центру зайнятості завдано збитків на суму понад 1,1 млн гривень”, – зазначили правоохоронці.

Справу розглядатимуть у Київському суді Харкова. Обвинуваченому загрожує п’ять років ув’язнення.

Читайте також: Лише одне підприємство Харківщини отримало грант до 16 млн на відновлення

Популярно
Справу про затоплення центру зайнятості передали до суду: хтось може “сісти”
Справу про затоплення центру зайнятості передали до суду: хтось може “сісти”
25.03.2026, 10:32
ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ
ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ
25.03.2026, 09:20
Деякі мешканці Харківщини сьогодні чутимуть вибухи – ХОВА
Деякі мешканці Харківщини сьогодні чутимуть вибухи – ХОВА
25.03.2026, 09:55
Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов
Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов
25.03.2026, 09:03
Сьогодні 25 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 березня 2026: яке свято та день в історії
25.03.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 25 березня: ЗС РФ атакували місто двічі
Новини Харкова — головне 25 березня: ЗС РФ атакували місто двічі
25.03.2026, 10:00

Новини за темою:

24.03.2026
Лише одне підприємство Харківщини отримало грант до 16 млн на відновлення
23.03.2026
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
17.03.2026
Гранти до 16 млн: хто з харків’ян може отримати кошти на бізнес у 2026-му
05.02.2026
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.09.2025
16 млн грн на відновлення виробництва в Харкові: кому дають гранти (відео)


  Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 10:32;

