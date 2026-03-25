Дело о затоплении центра занятости передали в суд: кто может «сесть»

Происшествия 10:32   25.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Суд ждет директора ООО, с которым в 2023 году Харьковский областной центр занятости заключил договор насчет проведения капитального ремонта. Об этом сообщает облпрокуратура. 

По версии прокуратуры, именно из-за некачественного ремонта и, соответственно, служебной халатности подрядчика, центра занятости затопило в 2024 году.

«Ремонт кровли был выполнен с грубыми нарушениями государственных строительных норм: использована несоответствующая основа, не обеспечены необходимые уклоны для водоотведения и проигнорирована герметизация инженерных систем. Вместо надлежащей подготовки поверхности новый слой покрытия просто наплавили на старые, изношенные пласты кровельного полотна, что привело к полной потере надежности конструкции», – установили в прокуратуре.

Однако заказчик оплатил оговоренную сумму за выполненные работы из госбюджета. Уже во время первых осадков в 2024 году стали понятны последствия некачественного ремонта – кровля начала течь, заливался технический этаж и помещения котельной.

«В результате ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей Харьковскому областному центру занятости нанесен ущерб на сумму свыше 1,1 млн гривен», – отметили правоохранители.

Дело будут рассматривать в Киевском суде Харькова. Обвиняемому грозит пять лет тюрьмы.

  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 10:32;

