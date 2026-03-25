Дело о затоплении центра занятости передали в суд: кто может «сесть»
Суд ждет директора ООО, с которым в 2023 году Харьковский областной центр занятости заключил договор насчет проведения капитального ремонта. Об этом сообщает облпрокуратура.
По версии прокуратуры, именно из-за некачественного ремонта и, соответственно, служебной халатности подрядчика, центра занятости затопило в 2024 году.
«Ремонт кровли был выполнен с грубыми нарушениями государственных строительных норм: использована несоответствующая основа, не обеспечены необходимые уклоны для водоотведения и проигнорирована герметизация инженерных систем. Вместо надлежащей подготовки поверхности новый слой покрытия просто наплавили на старые, изношенные пласты кровельного полотна, что привело к полной потере надежности конструкции», – установили в прокуратуре.
Однако заказчик оплатил оговоренную сумму за выполненные работы из госбюджета. Уже во время первых осадков в 2024 году стали понятны последствия некачественного ремонта – кровля начала течь, заливался технический этаж и помещения котельной.
«В результате ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей Харьковскому областному центру занятости нанесен ущерб на сумму свыше 1,1 млн гривен», – отметили правоохранители.
Дело будут рассматривать в Киевском суде Харькова. Обвиняемому грозит пять лет тюрьмы.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Областной центр занятости, прокуратура, суд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дело о затоплении центра занятости передали в суд: кто может «сесть»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 10:32;