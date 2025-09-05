16 млн грн на восстановление производства в Харькове: кому дают гранты (видео)

Предприниматели прифронтовых территорий, чей бизнес пострадал от обстрелов, могут получить 16 млн грн от государства на восстановление. Подробности о программе МГ «Объектив» сообщил директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

«Мы говорили о том, что важно, чтобы люди получали грант не просто на производство, а на восстановление производства, если оно пострадало. И вот летом было принято решение о том, что сегодня предприниматели могут получить грант на восстановление в 16 миллионов гривен, — рассказал Котуков и уточнил, каким критериям должно отвечать предприятие, чтобы рассчитывать на получение такой суммы. — Оно должно заниматься производством или переработкой. Оно должно было пострадать в связи с обстрелами или разрушениями, вызванными обстрелами, «прилетами». Ну и, соответственно, должно быть повреждено оборудование. И именно на оборудование этот грант выдается».

Программа новая, ее только запустили, и пока никто из харьковчан таких грантов не получил. Однако сейчас центр занятости помогает подготовить все необходимые документы нескольким компаниям, в том числе — «Дебант» и «Харьков Химпром».

«Мы всем будем помогать с точки зрения подготовки документов, сопровождения. Решение будет приниматься правительством, но мы сделаем все для того, чтобы наши предприятия эти деньги получили», — заверил Котуков.

Руководитель ООО «Харьков Химпром» Александр Тимофеев отметил: для полного восстановления разбитого «Шахедами» производства в Васищево, по его подсчетам, необходимо 100 млн грн. И он планирует привлекать эти средства из различных источников. В том числе рассчитывает и на государственный грант.

«Грант по восстановлению разрушенных предприятий: 16 миллионов предоставляет государство, 4 миллиона должен предоставить «Харьков Химпром». Мы планируем софинансирование: 80% на 20%. Мы планируем покупать литейные машины для производства крышек – это будут две машины для производства крышек. Ну, и думаю, что предоставим 20-25 рабочих мест. Там же, в поселке Васищево», — сообщил Тимофеев о планах в случае получения господдержки.

Он отметил, что уцелевшее во время российского налета на Васищево оборудование пока вывезли в Закарпатье. Там у компании и раньше были производственные мощности.

«Там мы понемногу его запускаем. В Харьковской области сейчас ничего не работает. Там остались только охрана и сотрудники, поддерживающие жизнедеятельность предприятия — административную», — отметил он.

Однако выезжать из региона ни Тимофеев, ни большинство его сотрудников не намерены.

«Мы сейчас в Харькове. Я не боюсь. Мы за это время сделали несколько бомбоубежищ для сотрудников, поэтому я считаю, что нужно работать в Харькове. Надо платить налоги в Харькове, и люди никуда не уедут. У меня после атаки «Шахедов» только пять семей переехали в Закарпатье, другие отказались от этого. Все остаются в Харькове, все хотят работать в Харькове», — подчеркнул руководитель «Харьков Химпром».

В его планах — не только восстановление, но и развитие, и создание около 350 рабочих мест.