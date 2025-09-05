Особый экономический статус для Харькова: дело сдвинулось с мертвой точки 📹

Из Офиса президента Украины поступило указание «начать плотную работу» по особой экономической зоне для Харьковской области. Об этом сообщил Дмитрий Дьяков — глава секретариата совета Коалиции отраслевых и бизнес-сообществ Харькова и области (КОХА), передает корреспондент МГ «Объектив».

«Основная наша задача — это добиться, чтобы именно Харьковщине придали особый экономический статус, — отметил Дьяков на форуме ко Дню предпринимателя и 15-летию ОО «Ассоциация частных работодателей», который прошел в Харькове 5 сентября. — И мы уже три года работаем. Нам говорили, что мы городские сумасшедшие, никто преференций не предоставит, ничего особенного для Харькова не будет. Очень многие профессиональные люди, лидеры мнений говорят: «Да, мы понимаем, что Харькову тяжело, но, к сожалению, экономика должна быть равной». Что произошло на прошлой неделе? На прошлой неделе в пятницу на круглом столе «Власть и бизнес» департамент экономики (ХОВА – Ред.) сказал: «Мы официально вам говорим, что мы намерены начать с вами конкретный диалог по экономической зоне». Вторник, будучи на встрече с министром экономики в Киеве, мы общаемся, ко мне приходит сообщение из ХОВА: «Дмитрий, немедленно пришлите нам все ваши предложения, которые вы рассылали в Офис президента, Кабмин, министерство и т.д.». Я говорю: «Что случилось?» — «Команда из Офиса президента: начать плотную работу по экономической зоне». Мало кто знает об этом факте».

Дьяков выразил надежду, что после сообщения о «команде из ОП» уже никто «не даст заднюю».

«Мне кажется, что мы уже где-то близко к воплощению мечты большинства предпринимателей. Ибо так: мы не равны. Поэтому немного нам нужно помощи, и мне кажется, что мы достигнем той цели, которую поставила коалиция», — считает представитель КОХА.

Ранее в интервью МГ «Объектив» глава коордсовета Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) в Харькове Игорь Балака также подчеркивал, что Харьковской области необходим особый экономический статус. «Нельзя сравнивать условия ведения бизнеса в Харьковской области и в других прифронтовых регионах с условиями ведения бизнеса, например, в Закарпатской области, или Львовской, или Ивано-Франковской. Когда они рассказывают, как им трудно вести бизнес, мы можем еще 15-20 факторов привести, почему харьковчанам и бизнесменам Слобожанщины еще сложнее. И поэтому не могут в Украине быть равные условия для неравных. Мы не равны с ними. Это мы говорим не о благотворительности, это мы говорим о выживании и о существовании самого Харькова», — акцентировал Балака.