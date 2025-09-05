Особливий економічний статус для Харкова: справа зрушила з мертвої точки 📹

З Офісу президента України надійшла вказівка ​​”почати щільну роботу” щодо особливої економічної зони для Харківської області. Про це повідомив Дмитро Дьяков – голова секретаріату ради Коаліції галузевих та бізнес-спільнот Харкова та області (КОХА), передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

“Основне наше завдання – це наразі домогтися, щоб саме Харківщині надали особливий економічний статус, – зазначив Дяков на форумі до Дня підприємця та 15-річчя ГО “Асоціація приватних роботодавців”, який пройшов у Харкові 5 вересня. – І ми вже три роки працюємо. Нам казали, що ми міські божевільні, ніхто преференцій не надасть, нічого особливого для Харкова не буде. Дуже багато фахових людей, лідерів думок кажуть: “Так, ми розуміємо, що Харкову тяжко, але, на жаль, економіка повинна бути рівна”. Що відбулося на тому тижні? На тому тижні в п’ятницю на круглому столі “Влада та бізнес” департамент економіки (ХОВА – Ред.) сказав: “Ми офіційно вам кажемо, що ми маємо намір почати з вами конкретний діалог щодо економічної зони”. Вівторок, будучи на зустрічі з міністром економіки в Києві, ми спілкуємося, до мене приходить повідомлення з ХОВА: “Дмитре, негайно надішліть нам усі ваші пропозиції, які ви розсилали в Офіс президента, Кабмін, міністерство, тощо”. Я кажу: “Що трапилось?” – “Команда з Офісу президента: почати щільну працю щодо економічної зони”. Мало хто знає про цей факт”.

Дяков висловив сподівання, що після повідомлення про “команду з ОП” вже ніхто “не дасть задню”.

“Мені здається, що ми вже десь близенько до втілення мрії більшості підприємців. Бо так: ми не рівні. Тому трішки нам треба допомоги, і мені здається, що ми досягнемо тої цілі, яку поставила коаліція”, – вважає представник КОХА.

Раніше в інтерв’ю МГ “Об’єктив” голова коордради Європейської бізнес-асоціації (ЄВА) у Харкові Ігор Балака також наголошував, що Харківській області потрібен особливий економічний статус. “Не можна порівнювати умови ведення бізнесу в Харківській області та в інших прифронтових регіонах з умовами ведення бізнесу, наприклад, в Закарпатській області, чи Львівській, чи Івано-Франківській. Коли вони розказують, як їм важко вести бізнес, ми можемо ще 15-20 факторів привести, чому харків’янам і бізнесменам Слобожанщини ще складніше. І тому не можуть в Україні бути рівні умови для нерівних. Ми не рівні з ними. Це ми кажемо не про благодійність, це ми кажемо про виживання і про існування самого Харкова”, — акцентував Балака.