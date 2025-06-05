Буду жить и работать в Харькове — владелец уничтоженного предприятия (видео)

Больше недели прошло с момента атаки российских «Шахедов» на предприятие «Харьков Химпром» в поселке Васищево. Его владелец Александр Тимофеев показал МГ «Объектив», что стало с бизнесом, в который он вложил 20 лет. Крупное предприятие больше не будет работать на Харьковщине, по крайней мере пока, до победы или же до закрытия неба и введения экономических преференций для региона. Часть оборудования ранее перевезли на Закарпатье, там и будет производство. Что может заставить предпринимателей оставаться на Харьковщине, где бизнес — под прицелом оккупантов и нет ни страхования, ни компенсаций, — смотрите в видеорепортаже.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

Ни глава громады, ни глава района, никто не позвонил, не сказал: «Саша, как ты? Чем тебе помочь?» Я не имел на сегодня ни с одним представителем власти разговора.

А с атаки российских «Шахедов» на «Харьков Химпром» прошла неделя. По ангару крупного предприятия в поселке Васищево ударили девять дронов. Дело, в которое Александр вложил 20 лет, превратилось в пепелище. Ущерб еще не подсчитали.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

В этом помещении было производство полиэтиленовой тары и хранение форм, хранение оборудования, хранение готовой продукции.

К счастью, Александр потерял не все. 40% оборудования уцелело — то, что вывезли на Закарпатье в начале большой войны. Основное же производство оставили здесь, потому что большинство заказчиков — с востока Украины и Киева. И везти для них продукцию с запада — дороже.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

Когда говорилось, что возможны переговоры, которые приведут к миру, мы думали с партнерами, что все оборудование переедет в Харьков. Была такая программа. Но мы видим, что сейчас промышленность в Харьковской области невозможна.

Восстанавливаться в Васищево сейчас — нецелесообразно из соображений безопасности. Кроме «Химпрома» в мае дважды обстреляли соседнюю компанию «Омега», которая занимается дистрибуцией автокомпонентов. Бьют и ночью, и днем.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

Сейчас район Васищево, к сожалению, это «ноль». Каждый день в разных уголках «прилеты».

А с финансовой точки зрения восстановление пока невозможно, говорит Александр. Он является членом бизнес-сообщества Харьковщины КОХА, цель которого — добиться экономических преференций для региона.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

Например, свободная экономическая зона, где мы не платим некоторые налоги, не платим НДС с импорта, сырья, это очень бы нам помогло. Если будет помощь с оборудованием, чтобы не платить НДС или пошлину на оборудование.

Сейчас же бизнес Харьковщины не может ни застраховать имущество от разрушения в результате войны, ни получить компенсацию от государства. Как, например, с жильем по программе «єВідновлення».

Игорь Балака, председатель коордсовета Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) в Харькове

Каждый «прилет» в Харьков любого КАБа, любой ракеты, «прилет» стаи этих «Шахедов» — это от 20 до 100 бизнесов, которые или прекращают на какой-то срок свою работу, или совсем закрываются. Нельзя сравнивать условия ведения бизнеса в Харьковской области и в других прифронтовых регионах с условиями ведения бизнеса, например, в Закарпатской области, или Львовской, или Ивано-Франковской. Не могут в Украине быть равные условия для неравных.

Особый экономический статус для Харьковщины просят с лета 2022 года. Этот вопрос поднимают на самом высоком уровне, комментирует начальник ХОВА Олег Синегубов, но он крайне сложный.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Экономический статус, пока не определена ситуация с военными действиями, вводить достаточно сложно, потому что это изменения в законодательство и, возможно, в Конституцию.

Среди тех вариантов помощи бизнесу, которые рассматривают, есть государственные гарантии по страхованию от «прилетов». Если же имущество уже разрушено, действительно, аналога программы «єВідновлення» для бизнеса нет.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

У нас только есть возможность через Министерство экономики, скажем так, вместе с международными партнерами индивидуально компенсировать утраченные возможности, как это был удар по типографии («Фактор-Друк» — Ред.), и по некоторым другим. Например, по кондитерской фабрике был также «прилет» в Основянском районе. Там есть возможность получать гранты — на новое оборудование, на переработку. Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы волонтеры не только сопровождали гражданских лиц, чье имущество разрушено или повреждено, а чтобы такими были проводниками и для бизнеса. Чтобы они воспользовались теми возможностями, которые у нас есть.

Бизнес всегда был под прицелом россиян, но в апреле-мае гражданские предприятия фигурируют в сводках чуть ли не каждый день.

Александр Чумак, руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей»

Это повторение прошлогодней стратегии, которая заключалась в том, что россияне пытались уничтожить достаточно известные, знаковые предприятия для Харькова, такие как «Фактор Друк», «Эпицентр», МК «Мясной» и такие другие предприятия. Для чего это делалось? Чтобы создать у харьковчан такую тревожность. Сейчас наблюдается, что они бьют именно по промышленным зонам — там, где есть скопление сразу нескольких предприятий. Это системная работа именно для того, чтобы усилить психологическое давление.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

Я хочу показать, какое оружие было на предприятии Это краситель для производства канистры, это канистра двухлитровая, то есть погрузчик, автобус, пресс-форма. Когда российские паблики писали, что предприятие закончило работать где-то год назад и здесь были военные склады, — это неправда.

В итоге больше всего от ударов по бизнесу страдают люди. До войны «Химпром» давал работу двум с половиной сотням жителей Харькова и пригорода, до обстрела — оставалось вдвое меньше.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

К сожалению, сейчас передо мной, как руководителем, стоит вопрос, что делать со 120 людьми, 50% которых живут в населенных пунктах Васищево, Безлюдовка, Лизогубовка. Это вопрос к громаде, почему нет помощи. Потому что люди сейчас останутся без работы. Мне очень больно, потому что у нас нет столько финансов, чтобы мы могли поддерживать людей, которые не работают. У нас много друзей, партнеров, предпринимателей, которым я дам резюме тех людей, которых мы будем увольнять.

Переезжать в другой регион работники не готовы, говорит Александр. Потому что есть семьи, есть имущество. На такое соглашаются только молодые пары. Не поедет на Закарпатье и сам директор, останется с частью коллектива.

Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром»

Я буду туда ездить, но мой родной город — это Харьков, здесь похоронен мой отец, здесь живет моя мать, и я буду жить и работать здесь. Я уверен, что мы будем строить новый «Харьков Химпром», и я уверен, что победа будет за нами, за украинцами, потому что мы свободные люди и мы никогда не будем работать на врага или работать в оккупации. Харьков в нашей ДНК. Я знаю, что мы удержимся, я знаю, что мы поборем орков и не дадим превратить Харьков во второй Детройт, а здесь будем работать. Я так мечтаю.