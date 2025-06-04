Спасти бизнес Харькова: Синегубов о перспективах страхования и особом статусе

Харьковский бизнес уже третий год добивается решения ряда проблем: страхования, кредитования, снижения налогового бремени, чтобы иметь возможность выжить под обстрелами. Что делает власть, рассказал начальник ХОВА.

«Действительно, мы фиксируем в последнее время прицельные удары «Шахедами», ракетами по нашим гражданским предприятиям. Это и крупный бизнес, и малый бизнес. Там, где крупные предприятия, они сейчас считают свои убытки, перенаправляют свои финансовые ресурсы для того, чтобы преодолеть эти последствия. Относительно малого или среднего бизнеса – это критично, потому что это фактически все, что у них было», — признал Синегубов на встрече с журналистами 4 июня.

Отвечая на вопросы корреспондента МГ «Объектив», он оценил перспективы установления для Харьковской области особого экономического статуса и получения госгарантий для страхования бизнеса. А также рассказал о возможностях, которые уже есть — в частности для восстановления.

Особый экономический статус для Харьковской области — «это очень сложный вопрос»

«Относительно особого экономического статуса. Конечно, это очень сложный вопрос, очень сложный. Мы его поднимали на самом высоком уровне – перед правительством, перед президентом, перед Свириденко – Министерством экономики. Мы постоянно его обсуждаем. И здесь мы можем говорить о реалистичных вещах и не реалистичных вещах. Экономический статус, пока не определена ситуация с военными действиями, вводить достаточно сложно, потому что это изменения в законодательство и, возможно, в Конституцию в том числе и так далее. Единственное, на чем мы сходимся – это то, что условия для ведения бизнеса не могут быть одинаковыми в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской области, при всем уважении, и здесь, в Харьковской, во всех прифронтовых», — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что на уровне профильного министерства действует координационный штаб, где вопросы содействия бизнесу на прифронтовых территориях руководство ХОВА поднимало.

«Рассматривается несколько вариантов. Например, во-первых, что касается сохранения бизнеса — это по условиям кредитования. Есть ряд новаторских подходов. Они уже были введены в прошлом году. Это и льготы по перевозке сельскохозяйственной продукции, и ряд других — не буду сейчас на этом останавливаться. Однако мы должны их постоянно расширять», — считает Синегубов.

Страховщикам нужны госгарантии

Среди тех вариантов помощи бизнесу, которые рассматривают, — госгарантии для страховщиков.

«Государственные гарантии по страхованию — это основной, наверное, механизм. Мы в общении с бизнесом разговаривали, они сами знают, что им, условно говоря, нужно. Какое оборудование купить, где взять деньги и все остальное. Главное, чтобы у них была гарантия компенсации в случае уничтожения, а это лишь механизм страхования. Для страхования требуются государственные гарантии. Почему? Потому что здесь прифронтовая территория, и любые страховые компании, кредитные учреждения, финансовые организации не идут на то, чтобы снабжать такими гарантиями нашу территорию. Общаемся, я думаю, что мы должны что-то решить в этом плане», — прокомментировал начальник ХОВА.

Освободить от налогов могут громады

«Относительно освобождения от налогообложения. Для понимания. В системе координат органов местного самоуправления город Харьков – это такая же территориальная громада, как и любая другая: Купянская, Волчанская и все остальное. И не область принимает решение (освободить от местных налогов — Ред). Принимают решение громады. Вот, например, Купянск. Индивидуально, там, где есть прилеты по тем или иным предприятиям, они принимают такие решения — по освобождению от налогообложения тех или иных предприятий. Есть факты, когда обращаются предприятия в населенном пункте Змиев, однако там прилетов не было. Юридически нельзя индивидуально освободить предприятия, если по ним не было ударов. Необходимо принимать решения по освобождению всей отрасли. Но там громада тогда потеряет (по одному из направлений), примерно 40 миллионов. Это критически важно. Это невозможно для выживания конкретной территориальной громады. Также есть по области, по районам принимают решения по индивидуальному подходу по освобождению от налогообложения», — считает Синегубов.

Будет ли «єВідновлення» для бизнеса?

И страхование, и снижение налогов безусловно нужны тем бизнесам, по которым еще не «прилетело» на Харьковщине. Тем же, до кого уже дотянулись «Шахеды» освободителей», приходится решать более насущную проблему — восстановления. Средств на эти цели государство не предусмотрело. Однако начальник ХОВА проинформировал, что варианты все же есть, а дальнейшие возможности — обсуждают.

«Действительно, мы поднимали вопрос перед правительством — что у нас сейчас действует пока компенсация «єВідновлення» по поврежденному и разрушенному имуществу для гражданских лиц (и это очень важный вопрос), но пока для бизнеса у нас так не работает. У нас только есть возможность через Министерство экономики, скажем так, вместе с международными партнерами индивидуально компенсировать упущенные возможности, как когда был удар по типографии («Фактор-Друк» — Ред.), и по некоторым другим. Например, по кондитерской фабрике был также «прилет» в Основянском районе. Там есть возможность получать гранты – на новое оборудование, на переработку и так далее. То есть хоть какие-то компенсаторные факторы сейчас Министерство экономики ввело, и нужно просто этим сейчас пользоваться. Имеющиеся возможности нужно правильно использовать. Мы сейчас рассматриваем вопрос с помощью нашего координационного штаба, чтобы волонтеры не только сопровождали гражданских лиц, чье имущество разрушено или повреждено, а чтобы такими были «проводниками» и для бизнеса. Чтобы они воспользовались теми возможностями, которые у нас есть здесь на Харьковщине, которые введены Министерством экономики», — подытожил Синегубов.