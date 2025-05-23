Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории

23 мая в Украине – День морской пехоты и День Героев. В 1592-м в этот день инквизиция арестовала Джордано Бруно. В 1931-м родился выдающийся украинский авиаконструктор, «отец» самолетов «Руслан» и «Мрия» Петр Балабуев. В 1934-м полиция расстреляла Бонни и Клайда. В 1938-м убили главу ОУН Евгения Коновальца. А в 1945-м покончил жизнь самоубийством один из главных нацистских преступников – Генрих Гиммлер. В 1949-м провозгласили создание Федеративной Республики Германия. В 2024-м российская армия тремя ракетами С-300 ударила по типографии «Фактор-Друк» в Харькове.

Праздники и памятные даты 23 мая

23 мая в Украине – День морской пехоты и День Героев.

В мире – Всемирный день спортивной борьбы.

Также сегодня: Международный день искоренения акушерских свищей, День каштановых свечей, Всемирный день черепахи, День счастливой монетки.

23 мая в истории

23 мая 1592 года инквизиция в Венецианской республике арестовала философа Джордано Бруно. Его обвинили в ереси. Подробнее.

23 мая 1931 года родился выдающийся украинский авиаконструктор, «отец» самолетов «Руслан» и «Мрия» Петр Балабуев. Подробнее.

23 мая 1934 года погибли одни из самых известных преступников мира – криминально-романтическая парочка Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Подробнее.

23 мая 1938 года погиб полковник армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Подробнее.

23 мая 1945 года совершил самоубийство один из лидеров Третьего Рейха и организаторов Холокоста Генрих Гиммлер. Подробнее.

23 мая 1949 года в Бонне провозгласили создание Федеративной Республики Германия. Подробнее.

23 мая 2024 года российская армия тремя ракетами С-300 ударила по типографии «Фактор-Друк» в Харькове. Прилеты пришлись по производственному цеху и прилегающей территории. На месте погибли семь сотрудников предприятия, еще 21 пострадал. Возник масштабный пожар.

Из-за него и самих взрывов в руины превратилось более тысячи квадратных метров площади предприятия, огонь уничтожил около 50 тысяч напечатанных книг. По данным Харьковской областной прокуратуры, в этот день россияне атаковали Харьков и Люботин 15 ракетами типа С-300 и С-400. В Люботине удары пришлись по центральной части города. Обошлось без погибших, но было десять раненых. В Харькове также были «прилеты» по Холодногорскому району.

На следующий день развалины типографии в Харькове посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там владелец «Фактора» Сергей Политучий рассказал, что уничтоженный цех построили всего четыре года назад.

«Я понял задачу для нас. Мы найдем деньги, людей вернуть, к сожалению, никто не может», — прокомментировал Зеленский.

Первым, кто откликнулся на просьбу помочь в восстановлении, стал известный филантроп Говард Баффет. Он написал: «Мы восстановим». Уже осенью 2024 года в комментарии МГ «Объектив» Политучий рассказал, что в ближайшее время полиграфический комплекс заработает в полном объеме. Признавался: после трагедии даже не надеялись, что смогут все восстановить за полгода. При этом типография не переставала издавать книги, только заказывала отдельные виды работ у коллег. А 20 марта открылась после реконструкции.

«Самое светлое, самое теплое впечатление на меня произвели не только восстановленный цех и новое оборудование, но и женщина, чудом оставшаяся в живых. Она почти не видит на один глаз, она вся иссечена обломками. Она бригадир. И улыбка, такая настоящая радость на ее лице, она очень согревает сердце и внушает надежду, что все у нас в стране и на предприятии будет хорошо. То есть люди рады тому, что мы сохранили рабочие места. После этой трагедии я увидел, как люди стали больше ценить и свое предприятие, и жизнь вообще», – поделился Политучий.

Церковный праздник 23 мая

23 мая чтят память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского. Подробнее.

Народные приметы

Если день пасмурный, то и остаток мая будет таким.

Если пошел дождь, то лето будет дождливым.

Гроза в этот день обещает грозовой июнь.

Что нельзя делать 23 мая

Нельзя копать, рыть и боронить землю.

Нельзя делать большие покупки.

День не подходит для свадьбы и венчания.