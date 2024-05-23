Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории

23 мая в Украине – День морской пехоты и День Героев. В 1592-м в этот день инквизиция арестовала Джордано Бруно. В 1931-м родился выдающийся украинский авиаконструктор, «отец» самолетов «Руслан» и «Мрия» Петр Балабуев. В 1934-м полиция расстреляла Бонни и Клайда. В 1938-м убили главу ОУН Евгения Коновальца. А в 1945-м покончил жизнь самоубийством один из главных нацистских преступников – Генрих Гиммлер. В 1949-м провозгласили создание Федеративной Республики Германия.

Праздники и памятные даты 23 мая

23 мая в Украине – День морской пехоты и День Героев.

В мире: Всемирный день спортивной борьбы, Международный день по искоренению акушерских свищей.

Также отмечают: Всемирный день черепахи, День счастливой монетки, День каштановых свечей.

23 мая в истории

23 мая 1592 года инквизиция в Венецианской республике арестовала философа Джордано Бруно. Его обвинили в ереси. Подробнее.

23 мая 1931 года родился выдающийся украинский авиаконструктор, «отец» самолетов «Руслан» и «Мрия» Петр Балабуев. Подробнее.

23 мая 1934 года погибли одни из самых известных преступников мира – криминально-романтическая парочка Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Подробнее.

23 мая 1938 года погиб полковник армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Подробнее.

23 мая 1945 года совершил самоубийство один из лидеров Третьего Рейха и организаторов Холокоста Генрих Гиммлер. Подробнее.

23 мая 1949 года в Бонне провозгласили создание Федеративной Республики Германия.

Это произошло в результате объединения трех из четырех оккупационных зон, созданных союзниками на территории Германии после завершения Второй мировой войны. Три зоны, объединенные в ФРГ, были под контролируем США, Франции и Великобритании. Оставшаяся отсоединенной, конечно же, контролировалась СССР (7 октября ее провозгласили Немецкой Демократической Республикой). ФРГ создали как федеральную парламентскую республику «с социальной рыночной экономикой». Эта страна стала одним из основных получателей помощи на восстановление, поступавшей от США по «плану Маршалла». Временной столицей страны стал Бонн – при таком выборе отмечали, что решение о двух государствах на территории Германии – временное и в конце концов столица вернется в Берлин. Первым федеральным канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр. В 1955 году страна присоединилась к НАТО, она также стала одной из основательниц Европейского экономического сообщества.

Церковный праздник 23 мая

23 мая чтят память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского. Святитель Михаил с юности стремился к монашеской жизни и был направлен святейшим патриархом Тарасием в монастырь, расположенный на берегу Черного моря. В дальнейшем патриарх Тарасий рукоположил святого Михаила в епископа города Синад. Святитель Михаил снискал глубокую любовь у верующего народа и особое внимание императоров Никифора I и Михаила I Рангаве. В 787 году участвовал в Седьмом Вселенском Соборе в Никее. Защищал православие во времена правления иконоборца Льва Армянина. Лев Армянин осудил святителя Михаила и сослал его на заключение в город Евдокиаду, где исповедник скончался около 821 года.

Народные приметы

Если день пасмурный, то и остаток мая будет таким.

Если пошел дождь, то лето будет дождливым.

Гроза в этот день обещает грозовой июнь.

Что нельзя делать 23 мая

Нельзя копать, рыть и боронить землю.

Нельзя делать большие покупки.

День не подходит для свадьбы и венчания.