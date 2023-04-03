Сегодня 3 апреля: какой праздник и день в истории

3 апреля родились два известных украинских писателя Степан Олейник и Олесь Гончар. В 1933 году украинский хирург впервые провел пересадку почки человеку, в 1948-м президент США Трумен подписал «план Маршалла», а в 1973-м состоялся первый звонок по мобильному телефону.

Праздники и памятные даты 3 апреля

3 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире: Всемирный день вечеринки, День рождения мобильного телефона, День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода, День детской йоги.

3 апреля в истории

3 апреля 1908 года родился украинский поэт-юморист Степан Олейник.

Во время Второй мировой Олейник был прифронтовым корреспондентом, а успешным литературным творчеством занялся уже после войны. Славу ему принесли первые же юмористические книги – «Мои земляки» (1947) и «Наши знакомые» (1948). Впоследствии Олейник вступил в Союз писателей, начал работать в журнале «Перец». Кроме сатирических произведений, писал стихи для детей.

3 апреля 1918 года родился автор романов «Собор» и «Знаменосцы» Олесь Гончар.

Довоенный период жизни Гончара связан с Харьковом. В 1938 году он поступил на филфак Харьковского университета. Уже будучи студентом, писал и публиковал первые рассказы. В 1941 году поступил в студенческий батальон добровольцем. Был в плену, однако смог убежать и вернуться в Красную армию. Имел два ранения и многочисленные боевые награды. После войны он поселился в Днепропетровске, где продолжил литературное творчество. Успех Гончару принесла трилогия «Знаменосцы», которая вышла в свет с 1946 по 1948 годы. В 1959-1971 годах Олесь Гончар руководил Союзом писателей Украины. В 1968 году опубликован роман «Собор». Его прекрасно восприняли читатели, но роман получил беспощадную критику и на 20 лет был изъят из литературного процесса – о нем просто пытались забыть. Гончару угрожал арест, но все же партийное руководство отказалось от такой идеи. Гончар продолжил руководить союзом писателей, являлся депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. На сессии Верховной Рады Украины после референдума 1 декабря 1991 года именно Олесь Гончар провозгласил результаты волеизъявления украинцев. Умер писатель уже в независимой Украине – 14 июля 1995 года.

3 апреля 1933 года украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил пересадку почки.

Операция, к сожалению, не помогла спасти жизнь пациентке. 26-летняя женщина после семейного конфликта решила покончить с собой, выпив хлорид ртути. С тяжелым отравлением она попала в больницу. У нее отказали почки. Одновременно в больницу привезли 60-летнего мужчину с переломом черепа. Несмотря на усилия врачей, он скончался. Исследование показало, что почки у мужчины в норме, также не было опасных заболеваний – туберкулеза или сифилиса. Поэтому Вороной, до этого уже проводивший пересадку почек животным, решил попробовать. Других шансов выжить у пациентки все равно не было. Проблемой была разница групп крови донора и реципиентки, но это хирурга не остановило.

Пересаженная почка сразу заработала, в первые часы после операции пациентке стало несколько лучше. Но ремиссия была непродолжительной. Уже через 48 часов после операции женщина скончалась. Более поздние исследования доказали, что тело донора не было охлаждено так, как надо, и клетки почки начали погибать. Также сработала несовместимость групп крови. Но сам факт того, что пересаженная почка заработала, доказал врачам, что такие операции в принципе имеют перспективу. Отметим, что в мире первые клинические пересадки трупных почек начались в 1950-60-е годы.

3 апреля 1948 года был дан старт реализации «плана Маршалла». В этот день президент США Гарри Трумэн утвердил Акт о предоставлении денежной помощи странам Европы, подвергшимся разрушениям во время Второй мировой войны. Помощь поступала в разных формах: в виде безвозмездного подарка в долларах, безвозмездной поставки товаров, но в основном — в виде кредитов. Общая сумма, которую потратили Штаты в рамках «плана Маршалла» в течение 1948-1951 годов – около 17 млрд долларов (на современные деньги это около 123 млрд). 23% от этого объема получила Великобритания, 20% – а Франция. Также среди получателей были противники США и союзников во Второй мировой – Италия и Германия (Западная). Идею предоставления такой невероятной по размерам в те времена финансовой поддержки озвучил генерал Джордж Маршалл, бывший на тот момент госсекретарем США.

Он сформулировал необходимость оказания поддержки как союзникам, так и недавним врагам, в своей речи на выпускной церемонии в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. Маршалл отметил, что в ближайшие годы потребности Европы намного превысят ее платежеспособность. И если не ликвидировать этот дисбаланс, то страны столкнутся с «достаточно серьезным обострением ситуации в экономической, социальной и политической сферах». Будущий лауреат Нобелевской премии мира Маршалл подчеркнул: «Решение проблемы состоит в том, чтобы разорвать замкнутый круг и восстановить уверенность европейских народов в экономическом будущем их стран и Европы в целом. Понятно, что Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы помочь в оздоровлении мировой экономики, без чего не может быть ни политической стабильности, ни гарантий мира».

Кроме предупреждения предстоящей войны, которая могла бы стать неизбежной, реализация «плана Маршалла» имела и другие положительные результаты для США. В частности, Штаты закрепили лидирующее положение в мире, получили надежных союзников, существенно развили собственную экономику, укрепили и расширили торговые связи с Европой. Присоединиться к «плану Маршалла» предлагали и СССР, но Сталин отклонил предложение и заставил правительства Польши и Чехословакии также отказаться от помощи.

3 апреля 1973 года состоялся первый звонок по сотовому телефону. Его осуществил инженер-разработчик и руководитель отдела автомобильной телефонии компании Motorola Мартин Купер.

Пикантность истории добавляет тот факт, что звонил он… конкурентам из Bell Labratories. Две компании на протяжении десятилетий соперничали в разработке мобильных систем связи. И долгое время Bell Labratories были впереди. Ведь именно им принадлежала идея построения сотовых сетей. Они же получили патент в области сотовой связи – он принадлежит Амосу Джоэлю. Однако телефоны (изготовляемые для автомобилей) Bell Labratories были громоздкими – конструкции весили около 14 кг. Мартин Купер из Motorola поставил себе и сотрудникам цель снизить вес телефона настолько, чтобы его можно было держать в руке. Первый такой телефон, с которого и был совершен звонок, весил 1,15 килограмма, его длина была 22,5 см, а аккумулятора хватало на 20 минут разговора. С этой конструкцией в руке Купер подошел к входу в отель «Хилтон» в Нью-Йорке. В самом отеле как раз проходила пресс-конференция главы исследовательского отдела компании Bell Laboratories Джоэла Энгеля. Ему Купер и позвонил по телефону. Впоследствии инженер делился впечатлениями от разговора с конкурентом: «Не помню, что он тогда ответил, но знаете, мне показалось, что я слышал, как скрипят его зубы». Этот звонок совершил революцию в сфере мобильных коммуникаций, закрепив за Купером звание отца мобильного телефона.

3 апреля 1990 года над зданием Львовского городского совета впервые торжественно подняли украинский национальный флаг. Перед тем сине-желтое знамя освятили в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра.

Церковный праздник 3 апреля

3 апреля христиане чтят память преподобного Иакова, епископа и исповедника. Иаков еще в юности покинул мир и пошел в Студийский монастырь, где принял монашество. Вел суровую жизнь. Был отличным знатоком Священного Писания. Возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви в Сицилии. Во время царствования императора-иконоборца Константина V Копронима святого Иакова неоднократно принуждали отказаться от почитания икон. Его мучили в тюрьме, морили голодом, пытали, но он мужественно переносил страдания. Святой епископ Иаков умер в изгнании.

Народные приметы

Если 3 апреля услышишь гром, год будет урожайным.

Облака синие – будет теплая, но дождливая погода.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя убирать в доме.

Не желательно в этот день делать крупные покупки.