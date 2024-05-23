Сьогодні 23 травня: яке свято та день в історії

23 травня в Україні – День морської піхоти та День Героїв. У 1592-му цього дня інквізиція заарештувала Джордано Бруно. У 1931-му народився видатний український авіаконструктор, “батько” літаків “Руслан” та “Мрія” Петро Балабуєв. У 1934-му поліція розстріляла Бонні та Клайда. У 1938-му вбили голову ОУН Євгена Коновальця. А у 1945-му покінчив життя самогубством один із головних нацистських злочинців – Генріх Гіммлер. У 1949-му проголосили створення Федеративної Республіки Німеччина.

Свята та пам’ятні дати 23 травня

23 травня в Україні – День морської піхоти та День Героїв.

У світі: Всесвітній день спортивної боротьби, Міжнародний день з викорінення акушерських нориць.

Також відзначають: Всесвітній день черепахи, День щасливої ​​монетки, День каштанових свічок.

23 травня в історії

23 травня 1592 року інквізиція у Венеціанській республіці заарештувала філософа Джордано Бруно. Його звинуватили в єресі. Детальніше.

23 травня 1931 року народився видатний український авіаконструктор, “батько” літаків “Руслан” та “Мрія” Петро Балабуєв. Детальніше.

23 травня 1934 року загинули одні з найвідоміших злочинців світу – кримінально-романтична парочка Бонні Паркер та Клайд Берроу. Детальніше.

23 травня 1938 року загинув полковник армії УНР та голова ОУН Євген Коновалець. Детальніше.

23 травня 1945 року вчинив самогубство один із лідерів Третього Рейху та організаторів Голокосту Генріх Гіммлер. Детальніше.

23 травня 1949 року в Бонні проголосили створення Федеративної Республіки Німеччина.

Це сталося внаслідок об’єднання трьох із чотирьох окупаційних зон, що були створені союзниками на території Німеччини після завершення Другої світової війни. Три зони, які об’єднали у ФРН, були під контролем США, Франції та Великої Британії. Залишилася від’єднаною, звичайно ж, та, що контролювалася СРСР (7 жовтня її проголосили Німецькою Демократичною Республікою). ФРН створили як федеральну парламентську республіку “із соціальною ринковою економікою”. Ця країна стала одним з основних одержувачів допомоги на відновлення, що надходила від США за “планом Маршалла”. Тимчасовою столицею країни став Бонн – щодо такого вибору відзначали, що рішення про дві держави на території Німеччини – тимчасове та врешті-решт столиця повернеться до Берліна. Першим федеральним канцлером ФРН став Конрад Аденауер. У 1955 році країна приєдналася до НАТО, вона також стала однією з засновниць Європейського економічного співтовариства.

Церковне свято 23 травня

23 травня вшановують пам’ять преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського. Святитель Михаїл з юності прагнув до чернечого життя і був направлений найсвятішим патріархом Тарасієм до монастиря, що розташований на березі Чорного моря. Надалі патріарх Тарасій висвятив святого Михаїла на єпископа міста Синад. Святитель Михаїл здобув глибоку любов у вірян і особливу увагу в імператорів Никифора I та Михаїла I Рангаве. У 787 році брав участь у Сьомому Вселенському Соборі в Нікеї. Захищав православ’я за часів правління іконоборця Лева Вірменина. Лев Вірменин засудив святителя Михаїла та заслав його на ув’язнення до міста Євдокіада, де сповідник помер близько 821 року.

Народні прикмети

Якщо день похмурий, то й залишок травня буде таким.

Якщо пішов дощ, то літо буде дощовим.

Гроза в цей день обіцяє грозовий червень.

Що не можна робити 23 травня

Не можна копати, рити й боронити землю.

Не можна робити великі покупки.

День не підходить для весілля та вінчання.