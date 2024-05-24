Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харькове посетил типографию, по которой накануне ударила армия РФ.

«Один из крупнейших полиграфических комплексов Харькова и всей Украины. Вчера в результате российского ракетного удара здесь погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще 21 человек получил ранения. Разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Много детской литературы, учебного пособия, учебников… Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным», — написал президент.

В типографии отметили, что уничтоженный цех был построен всего четыре года назад.

«Я понял задачу для нас. Мы найдем деньги, людей вернуть, к сожалению, никто не может», — сказал Зеленский.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.