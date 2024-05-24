Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)

Общество 15:05   24.05.2024
Виктория Яковенко
Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харькове посетил типографию, по которой накануне ударила армия РФ.

«Один из крупнейших полиграфических комплексов Харькова и всей Украины. Вчера в результате российского ракетного удара здесь погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще 21 человек получил ранения. Разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Много детской литературы, учебного пособия, учебников… Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным», — написал президент.

В типографии отметили, что уничтоженный цех был построен всего четыре года назад.

«Я понял задачу для нас. Мы найдем деньги, людей вернуть, к сожалению, никто не может», — сказал Зеленский.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 24 мая: обстрелы, приехал Зеленский, новый график
Главные новости Харькова 24 мая: обстрелы, приехал Зеленский, новый график
24.05.2024, 15:46
Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters
Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters
24.05.2024, 14:41
Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)
Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)
24.05.2024, 15:05
Боец об укреплениях Харьковщины: «Ничего не было. Все строит пехота» – CNN
Боец об укреплениях Харьковщины: «Ничего не было. Все строит пехота» – CNN
24.05.2024, 14:07
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
23.05.2024, 19:59
Россияне КАБом ударили по Золочеву: часть поселка – без света (фото)
Россияне КАБом ударили по Золочеву: часть поселка – без света (фото)
24.05.2024, 15:56

Новости по теме:

15:05
Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)
13:20
Зеленский – в Харькове: обсуждал Волчанское направление и отопительный сезон
10:52
Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)
22:49
Зеленский обсудил оборону Харьковщины на Ставке и высказался о ракетном ударе
13:08
Зеленский отреагировал на атаку на Харьков и Люботин: обратился к лидерам мира

Вы читали новость: «Зеленский побывал в типографии в Харькове, которую уничтожили россияне (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 15:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харькове посетил типографию, по которой накануне ударила армия РФ.".