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Зеленський побував у друкарні в Харкові, яку вчора знищили росіяни (відео)

Суспільство 15:05   24.05.2024
Вікторія Яковенко
Зеленський побував у друкарні в Харкові, яку вчора знищили росіяни (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Харкові відвідав друкарню, по якій напередодні вдарила армія РФ.

«Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України. Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйнований виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників… Ніколи російський терор не має залишатися безкарним», – написав президент.

У друкарні зазначили, що знищений цех побудували лише чотири роки тому.

«Я зрозумів завдання для нас. Ми знайдемо гроші, людей повернути, на жаль ніхто не може», сказав Зеленський.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові 23 травня з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 21 постраждалого. Усі вони – працівники підприємства. У Холодногірському районі було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. Попередньо, ворог атакував регіон приблизно 15 ракетами типу С-300 і С-400. Ударів було завдано з території Бєлгородської області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 15:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Харкові відвідав друкарню, по якій напередодні вдарила армія РФ.".