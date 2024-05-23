Удар по типографии в Харькове: спасатели потушили пожар, уже 21 пострадавший

До 21 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по территории типографии в Основянском районе Харькова утром 23 мая.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Погибших, как было известно ранее, — семь.

По состоянию на 19:20 чрезвычайники ликвидировали пожар.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 16 — пострадавших. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В Люботине под ударом был центр — получили повреждения парк, авто, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Там было известно о восьми пострадавших — у них ранения и острая реакция на стресс. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.