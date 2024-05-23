Удар по друкарні в Харкові: рятувальники загасили пожежу, уже 21 постраждалий
До 21 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по території друкарні в Основ’янському районі Харкова вранці 23 травня.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області. Загиблих, як було відомо раніше, — сім.
Станом на 19:20 надзвичайники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 16 постраждалих. Усі вони – працівники підприємства. У Холодногірському районі було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. У Люботині під ударом був центр – зазнали пошкоджень парк, авто, магазини та об’єкти транспортної інфраструктури. Там було відомо про вісьмох постраждалих – у них поранення та гостра реакція на стрес. Попередньо, ворог атакував регіон приблизно 15 ракетами типу С-300 і С-400. Ударів було завдано з території Бєлгородської області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, Основянский район, пожежа, типография, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 21 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по території друкарні в Основ’янському районі Харкова вранці 23 травня".