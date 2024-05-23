Як рятувальники у Харкові гасять масштабну пожежу, показав міністр МВС (відео)
Міністр МВС Ігор Клименко показав, як харківські рятувальники намагаються приборкати величезну пожежу, яка виникла на місці влучення ракети.
«Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих. Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 17 осіб», – повідомив Клименко.
Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що зафіксовано влучання близько 15 ракет у Харкові та Люботині.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Игорь Клименко, министр МВД, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 14:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Министр МВД Игорь Клименко показал, как харьковские спасатели пытаются обуздать огромный пожар, возникший на месте попадания ракеты.".