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Как спасатели в Харькове тушат масштабный пожар, показал министр МВД (видео)

Происшествия 14:42   23.05.2024
Оксана Якушко
Как спасатели в Харькове тушат масштабный пожар, показал министр МВД (видео) Фото: Владимир Зеленский

Министр МВД Игорь Клименко показал, как харьковские спасатели пытаются обуздать огромный пожар, возникший на месте попадания ракеты.

«Харьковщина. Наши экстренные службы, как всегда, первые на местах обстрелов. ГСЧС борются с масштабным пожаром, вместе с полицией спасают пострадавших. В результате сегодняшних ударов по состоянию на эту минуту погибли 7 и пострадали 17 человек», — сообщил Клименко.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание около 15 ракет в Харькове и Люботине.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко показал, как харьковские спасатели пытаются обуздать огромный пожар, возникший на месте попадания ракеты.".