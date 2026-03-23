Неоднородный рынок труда на Харьковщине: на вакансию местами — 19 безработных

На Харьковщине рынок труда остается неоднородным: если в областном центре соотношение вакансий и безработных составляет один к одному, то в Лозовой на одну вакансию претендуют 19 человек. 80% безработных, состоящих на учете, — женщины. Больше всего работодатели нуждаются в сотрудниках рабочих специальностей.

Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказал руководитель Харьковского областного центра занятости Денис Олейник.

«Анализ рынка труда показывает, что у нас есть существенные изменения. На сегодняшний день, вообще и в государстве, соотношение где-то 80% — это женщины, имеющие статус безработных, а 20% — это мужчины. Приведу вам такой пример. Город Харьков, соотношение вакансий — это один к одному. Например, взять Лозовую, там соотношение 19 претендентов на одну вакансию. То есть рынок достаточно неоднородный», — отметил Олейник.

По его словам, такая ситуация в Лозовой связана с большим количеством ВПЛ. Кроме того, отметил он, в одних громадах бизнес развивается активнее, в других — меньше.

Больше всего работодатели нуждаются в рабочих профессиях. Для закрытия вакансий в службе занятости созданы отделы рекрутинга, которые непосредственно сотрудничают с работодателями. Для тех, кто нуждается в обучении или переобучении, работают центры профессионально-технического образования. При Областном центре занятости есть восемь таких центров. Продолжительность обучения — от 4,5 месяцев до года.

Кроме того, действует программа ваучерного обучения. С 1 января текущего года стоимость ваучера составляет 33280 гривен. Воспользоваться им могут люди 45+, участники боевых действий, лица с инвалидностью, ВПЛ и другие категории граждан. Ваучер позволяет выбрать профессию или специальность в любом учебном заведении, которое есть в перечне Минобразования, независимо от региона.