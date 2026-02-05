Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен
Вакансии недели в Харьковской области сообщила региональная служба занятости.
По состоянию на 5 февраля 2026 года в Харьковской области актуальны 2202 вакансии, передает ХОВА.
1. Сапер – 50 000 грн.
2. Повар – 49 900 грн.
3. Закройщик – 40 000 грн.
4. Инженер-технолог по производству и переработке продукции животноводства – 39 900 грн.
5. Оператор печатного оборудования – 35 000 грн.
6. Клинический психолог – 30000 грн.
7. Столяр – 29 900 грн.
8. Юрист – 27 000 грн.
9. Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов – 25000 грн.
10. Электромонтажник-схемщик – 24 900 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также: Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансия, зарплата, Областной центр занятости, работа, робота, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 20:20;