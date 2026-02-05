Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен

Вакансии недели в Харьковской области сообщила региональная служба занятости.

По состоянию на 5 февраля 2026 года в Харьковской области актуальны 2202 вакансии, передает ХОВА.

1. Сапер – 50 000 грн.

2. Повар – 49 900 грн.

3. Закройщик – 40 000 грн.

4. Инженер-технолог по производству и переработке продукции животноводства – 39 900 грн.

5. Оператор печатного оборудования – 35 000 грн.

6. Клинический психолог – 30000 грн.

7. Столяр – 29 900 грн.

8. Юрист – 27 000 грн.

9. Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов – 25000 грн.

10. Электромонтажник-схемщик – 24 900 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.