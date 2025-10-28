Где нет проблем с кадрами и зарплатами в Украине – эксперт по трудоустройству

В каких отраслях критически не хватает рабочих рук, как повлияло на рынок труда разрешение на выезд за границу парням от 18 до 22 лет, можно ли «вылечить» снобизм работодателей к кандидатам 50+, в интервью МГ «Объектив» рассказала Татьяна Пашкина, эксперт по трудоустройству.

40% работодателей прочувствовали отъезд за границу ребят 18-22 лет

– Два месяца прошло с тех пор, когда парням от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу. Сейчас уже можно подвести какие-то итоги. Этот шаг властей повлиял на ситуацию на рынке труда?

— У нас получается интересный результат, потому что государство уверяет, что ничего страшного не случилось. Мо, это не такое уж большое количество людей, и они не так активно были вовлечены в экономику. И вообще, все идет по плану. Но, к сожалению, работодатели этого не знают, и потому они переживают, что те молодые люди 18-22 лет, которые были продавцами-консультантами, операторами контакт-центра, другими специалистами, к сожалению, теперь не могут занимать эти должности. У нас есть пробелы в штатном расписании, проблемы в трудоустройстве, потому что и новых таких кандидатов не очень много.

– А какая-то статистика уже существует? 10% рабочего рынка ушло или все 20%?

— Крайне трудно об этом говорить, потому что сейчас это первая волна, но 40% работодателей заметили отъезд. Но существует большое количество молодых людей, которые не возобновляют загранпаспорт, потому что не считают, что он может потребоваться. Поэтому работодатели, возможно, закроют текущие проекты. Я бы считала в конце года, смотрела бы с сентября. Мне кажется, тогда можно будет дать оценку происходящему. Потому что, возможно, есть категория молодых людей 18-22, которые поедут навестить своих родственников за границей и вернутся, и это тоже будет плюс-минус цифра.

Инженеров не хватает, а энергетики имеют привилегии

— В Украине после каждой ночи или кого-то спасают, или что-то ремонтируют. Откуда пополняют эти кадры? И хватает ли их у нас?

— У нас ситуация, когда пытаются одним махом всех побивахом, в смысле одной вакансией занять человека, а должность уже равна трем довоенным, и, соответственно, объем работ велик, а зарплату немного прибавили. Еще есть возможность обратиться к молодым и старым. К 16+ уже обратились, к 60– еще нет. Поэтому резерв у нас есть и есть шанс на то, что работодатели в конце концов посмотрят на работников 55+, 65+.

– Есть в Украине дефицит рабочих рук в инженерии? Чтобы починить ту же систему энергоснабжения, нужны специалисты, и, как минимум, инженеры.

– Инженеров у нас хронический дефицит. Энергетики в этом смысле немного в привилегированном положении, потому что имели определенное время на то, чтобы, например, в Киевском политехе сделать факультет, который будет снабжать специалистами, и бронирование таких специалистов придает преимущества. И неплохая зарплата позволяет быть конкурентной на рынке труда.

Если же мы говорим об инженерах, например, механиках, конструкторах или технологах, чтобы сделать оборудование, то с этим будут серьезные проблемы.

Цена на мясо и молочные продукты зависит от нехватки рабочих рук

– На днях я узнала от экономистов, что скачок цен, который мы наблюдаем на мясо, яйца, молочные продукты, напрямую связан с тем, что не хватает сотрудников на фермах, крупных сельскохозяйственных производствах…

— Ну, с одной стороны, мы видим вакансии от МХП, которые достаточно существенны, конкурентны по заработной плате, чтобы не сказать больше. С другой стороны, мы знаем, что это лидер рынка, и соответственно не все смогут себе такое позволить. Автоматизация – дорогое удовольствие, особенно на первых этапах, и поэтому его не всегда готовы были применять. А теперь она нам обойдется в деньги, которые мы, конечно, сможем заработать на покупателях. Ну, и да, дефицит людей в агросегменте уже не один десяток лет, и агрокомпания обычно вкладывается в инфраструктуру тех населенных пунктов, где они размещают свои производства и фермы.

В ОВА все хорошо с кадрами и зарплатами

— Военная и околовоенная отрасли имеют устойчивое развитие и критически важны для государства. Но и там не всё гладко. Производители дронов говорят, что тоже не всегда могут забронировать своих инженеров.

— С бронированием у нас есть определенные организационные проблемы, но у нас еще большое количество патриотически настроенных граждан, которые приобщаются к милтеху, чтобы поддержать фронт так, как они могут. И если милтех – это официально сформированное предприятие с налогами, с белой зарплатой и государству рассказывать о нем, как о критически важном, тогда будет легче договориться с бронированием.

– А как у нас вообще в Украине отрасли, где все хорошо? С заплатами, с кадрами?

– Ну разве что топ-менеджмент в областных военных администрациях. Потому что даже в ИТ, если мы говорим о разработчиках, им труднее искать работу. Соответственно, работодателям немного легче, но кандидаты технического направления говорят, чтобы перейти на зарплату в 1,5 раза больше, нужно хорошо поискать.

Харьков по количеству вакансий со второго места переехал на пятое

— Согласно официальной статистике, Харьковская область вошла в пятерку тех регионов, где больше вакансий. Она, правда, с конца пятое места заняла. Но как это отражает реальное состояние действий?

– Харьков был всегда на втором месте, потом он съехал, а на второе место «перешел» Львов, затем Днепр и Одесса. И если учесть, что на шестом месте всегда было Запорожье, то понятно, что ситуация вряд ли улучшится в западных регионах, чтобы, например, тот же Ивано-Франковск или Черновцы были на шестом или пятом месте, хотя в 2022 году это происходило. Пока, да, будет большой отрыв, но мы имеем сейчас в Харькове, насколько я помню, более миллиона граждан и кучу героических предприятий, продолжающие работать и которым будут нужны руки.

– А если вообще отследить тенденцию на рынке труда, какие области больше всего аккумулируют вакансий?

— Западные регионы, и возглавляет Львов, уже не первый год такой тренд, и да, мы говорим о том, что там безопаснее.

Украинских работодателей излечит от эйджизма только еще больший дефицит кадров

— Начали ли работодатели благосклонно относиться к специалистам старше 50 лет или все еще крутят носом?

— Специалисты 50+ пока не очень востребованы, разве что по остаточному принципу, когда молодежь не идет и не кем закрывать вакансию, а пожилые люди соглашаются на более лояльные финансовые условия, и тогда имеют шанс трудоустроиться. Но это не всегда тот профиль, который они сами выбрали.

– Что может вылечить наш рынок труда, изменить взгляд работодателей?

– Разве что еще большая нехватка и отсутствие кандидатов. Когда у нас произошел первый дефицит, работодатели ушли в 25-, потом ушли в 16+. Но идти в следующую возрастную шкалу они пока не решаются.

– Все мечтают о молодых и опытных?

— О неприхотливых и трудолюбивых, да.

– А отток рабочей силы за границу их не пугает?

– Нет, потому что все, кто мог оттечь, уже это сделал, последняя волна дотекает. Возможно, поедет еще та часть, которая не хочет холодной зимы, но это не очень критично, и, соответственно, народ пытается как-нибудь выкарабкиваться.