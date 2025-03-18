Почему врачи из Харькова выбирают работу в Польше и Германии

В медучреждениях Харькова и области не хватает около 30% врачей и медсестер.

С какими трудностями сталкиваются украинские врачи, решившие работать за границей, и как решают вопросы дефицита кадров в Харьковской области, разбиралась МГ «Объектив».

В Польше берут на работу украинских врачей из-за дефицита медиков

Харьковский врач-гинеколог Максим Козуб с тремя детьми и супругой оказался в Польше после начала полномасштабного вторжения. Его дом в Пятихатках россияне разрушили ракетными ударами, поэтому семье пришлось за границей строить жизнь заново. Супруги довольно быстро нашли работу в варшавских клиниках (жена Козуба также врач), ведь в Польше в 2022 году на государственном уровне внедрили программу, позволяющую официально трудоустраивать украинских медиков.

«Вся эта история помощи действительно спровоцирована острым дефицитом врачей в Польше. Польские медики ехали на работу в Великобританию, Испанию, США, потому что признание дипломов ЕС позволяет людям искать более оплачиваемый труд. Но украинские коллеги могут надеяться на работу в стационаре, если у них есть хирургические навыки. Ты должен доказать, что умеешь, на словах никому не верят», – рассказывает Козуб.

Ни один из тех его украинских коллег, кто оказался в Польше после 2022 года, не поехал дальше искать лучшей судьбы, говорит Козуб. Ведь в этой стране они едва ли не сразу могут работать по специальности, а не на стройке или уборщиками. Сколько сейчас украинских врачей и медсестер находятся в Польше и в ЕС в целом, точно неизвестно – официальной статистики на руках ни у кого пока нет.

Кого не хватает в больницах Харькова

Масштаб потерь среди работников медицинской сферы в Харькове и области нетрудно оценить. Еженедельный рейтинг самых дорогих и востребованных вакансий от ХОВА почти постоянно возглавляют врачи разных специализаций.

В 10-й поликлинике на Северной Салтовке был замечательный семейный врач, вспоминает одна из ее пациенток – харьковчанка Елена. В настоящее время терапевт вместе с маленькой дочерью в Нидерландах.

«У нас есть существенный дефицит кадров, потому что когда в 2022 году выезжали женщины с детьми, среди них было немало медиков, учителей, работников сферы красоты. И чем опытнее узкий специалист, тем труднее его заменить», — констатирует HR-экспертка Татьяна Пашкина.

В коммунальных больницах и поликлиниках Харькова, по данным на февраль 2025 года, не хватало 1027 врачей и 1361 медсестер и фельдшеров, чтобы полностью укомплектовать штат. Такие данные по запросу МГ «Объектив» предоставил Харьковский горсовет.

Наиболее востребованы в Харькове – специалисты по лечебной физкультуре, по медицине неотложных состояний, по функциональной диагностике, аллергологи, эндоскописты, психотерапевты, ревматологи, хирурги-проктологи.

Дефицитные позиции немного удалось перекрыть благодаря переселенцам и студентам. В коммунальных больницах Харьковского городского совета на начало 2025 года трудоустроили 108 врачей и 245 медсестер из категории ВПЛ. А еще по совместительству работают 47 студентов медицинского университета и девять студентов медицинских колледжей.

На Харьковщине нуждаются в реабилитологах, кардиологах и диагностах

Не лучше ситуация и в Харьковской области. В 2024 году в коммунальных заведениях Харьковщины работали 7,3 тыс. врачей, говорится в официальном ответе Департамента здравоохранения ХОВА по запросу МГ «Объектив». При этом штатных должностей в больницах Харьковщины – 10,4 тысячи, а значит, укомплектовано сейчас 69% вакансий.

На сегодня в области не хватает 1800 врачей. Среди наиболее востребованных – медицинские психологи (недостаток составляет 11%); детские онкологи (33%); врачи трансфизиологии (35%); врачи медицины неотложных состояний (41%); диагносты (43%); врачи-реабилитологи (54%); специалисты сердечно-сосудистой хирургии (54%).

Не хватает в Харьковской области и медсестер. Сейчас в лечебных учреждениях региона работают 12,5 тыс. медсестер, фельдшеров и акушерок – укомплектовано только 74% этих должностей. В целом Харьковщина нуждается в 16,8 тысяч этих специалистов и свободными остаются 2,9 тыс. вакансии.

В ХОВА подтвердили, что охотно берут переселенцев на вакантные должности, но не имеют точной статистики, сколько их трудоустроили в Харьковской области.

В Польше лучшие условия для трудоустройства украинских врачей, чем в Германии

Врачи и медсестры, которые вывозили свои семьи в 2022 году за границу, сейчас заполняют вакансии в Польше, Германии, Эстонии, Латвии и Литве, Словакии и Чехии, рассказал МГ «Объектив» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Острый дефицит медицинского персонала сейчас не только в Польше и странах Балтии, откуда врачи отправились в Ирландию, Германию или Францию, где уровень зарплат существенно выше, а количество вакансий насчитывает сотни тысяч.

«До 2030 года в Германии будет не хватать 300 тысяч человек, работающих в сфере здравоохранения. Германия делает все, чтобы привлекать к себе медиков со всего мира. Уже с 2020-х годов во всех медицинских колледжах в Узбекистане работает программа по изучению немецкого языка, которую финансирует немецкое правительство. Чтобы жители Узбекистана, получающие медицинское образование, могли работать в Германии. Но все эти программы не работают. Потому что люди не хотят изучать немецкий массово. Чтобы трудоустроиться медицинской сестрой, мигрант должен знать немецкий язык на уровне С1 и сдать соответствующий экзамен. А также – сдать экзамен, что подтвердит медицинские знания. И только после этого может приступить к работе. Для врачей после этого экзамена еще три года нужно отработать помощником врача в Германии. И это столь длительный путь, что люди на него даже не решаются», — объясняет Василий Воскобойник.

Что касается Польши, то в ней действует отдельная государственная программа, позволяющая под ответственность главного врача конкретной клиники или госпиталя нанимать украинцев. Они могут учить язык, уже работая, и там гораздо более низкие требования.

«В Германии все сложнее, и они не будут смягчать свои условия именно потому, что речь идет о здоровье и жизни пациентов», — подчеркнул Воскобойник.

Сколько украинских врачей в Германии

Харьковчанка Сюзанна Кулик работает в отделении интенсивной терапии в Университетской клинике Гамбурга. В Германию она переехала в 2016 году и с этого времени успела не только подтвердить диплом, но и сменить специализацию. Этот путь действительно не легкий и не быстрый.

«Но Германия предлагает лучшую оплату труда, самые современные технологии и систему обучения для врачей после завершения образования в университете», — объясняет свой выбор Кулик.

В Германии сейчас действительно дефицит медицинских кадров. «И особенно остро он ощущается в таких областях, как внутренняя медицина, анестезиология, общая практика – семейная медицина, педиатрия и психиатрия», – рассказала Кулик МГ «Объектив».

Из-за нехватки медицинского персонала врачи и медсестры обслуживают большое количество больных сверхурочно. А немецкие пациенты дольше ожидают помощи в отделении неотложной помощи, планового лечения или приема к узкому специалисту.

Чтобы преодолеть дефицит, Германия активно привлекает иностранных специалистов, поэтому экс-харьковчанке довелось работать с коллегами из Польши, Чехии, Бразилии, Филиппин, Сирии, Румынии, Ирана, Ирака, Марокко. Немало в Германии и украинских врачей.

«По данным медицинской статистики Немецкой медицинской ассоциации за 2019 год, в то время в Германии работали 1684 украинских врачей. После начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года по меньшей мере 1674 выехавших украинские врачи подали заявки на получение лицензии на практику в Германии. Так что нас будет скоро гораздо больше», — отметила Сюзанна Кулик.

В Польше украинские врачи работают втрое больше, чем на родине

Потребовалось три года, чтобы овладеть польским языком до уровня В-1, признает харьковчанин Козуб. Для докторов это необходимая опция, потому что с 2026 года хорошее знание польского – обязательное условие для дальнейшей врачебной практики.

«Надо не надеяться, что это родственные языки и что ты войдешь в больницу и начнешь разговаривать на нем. Грамматика другая, другое значение слов. Пациент может обжаловать назначение, что он не нашел общий язык с украинским врачом», — объясняет Козуб.

В Польше функционирует приложение, где пациенты выбирают врачей по рейтингу и отзывам. И там доктора могут «захейтить», написать, что тот не владеет языком. И это будет ключевым моментом для потенциального работодателя, когда украинский врач будет искать работу, объясняет Козуб.

«Никто тебя никуда не возьмет, если у тебя нет идеальной репутации. И чихать они хотели на то, что ты умеешь», — говорит харьковчанин.

Если сравнивать украинскую и польскую медицину, то даже небольшая больница вдали от Варшавы имеет новейшую аппаратуру и качественный ремонт, признает харьковчанин. Все же нивелирует острый кадровый дефицит в больницах. Сделать МРТ или КТ могут сразу после приезда в больницу при необходимости, а описание снимка иногда затягивается на месяцы.

«Анестезиологи – это просто катастрофа. Их не хватает настолько, что частные клиники-миллиардеры не могут себе позволить заполнить операционные больными. Анестезиологу, который приходит к нам в клинику репродукции по субботам, 65 лет, второму – 63 года. Работают корифеи. Руководителю онко-гинекологического отделения – 65-70 лет. В Варшаве, в одной из самых известных клиник, самому старшему гинекологу 83 года. Она практически глуха, но интеллектуальна в порядке. Здесь врачей выносят вперед ногами», — описывает реалии польской медицины Козуб.

Работать, чтобы оплатить аренду жилья и прокормить семью, приходится втрое больше, чем в Харькове, признается врач. Но вопрос, есть ли в планах возвращения домой, зависает в воздухе.

«Я уже ничего не планирую. Но у меня есть обязательства перед детьми», – говорит врач.