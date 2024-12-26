Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 25 тысяч гривен

По состоянию на 26 декабря, по данным областной службы занятости в Харьковской области актуальны 1763 вакансии, сообщает ХОВА.

Вакансии недели в Харьковской области

1. Главный бухгалтер – 30 600 грн.

2. Водитель троллейбуса – 25 000 грн.

3. Электромеханик – 24 990 грн.

4. Заведующий лабораторией – 23 000 грн.

5. Врач общей практики – семейный врач – 21 000 грн.

6. Жестянщик – 20 000 грн.

7. Офисный служащий (документоведение) – 19 000 грн.

8. Инженер по стандартизации – 17 500 грн.

9. Регистратор медицинский – 17 000 грн.

10. Кассир – 16 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам:

0800 600 498;

+38 (096) 055 48 69.