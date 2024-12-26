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Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 25 тысяч гривен

Общество 17:28   26.12.2024
Оксана Якушко
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 25 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 26 декабря, по данным областной службы занятости в Харьковской области актуальны 1763 вакансии, сообщает ХОВА.

Вакансии недели в Харьковской области

1. Главный бухгалтер – 30 600 грн.
2. Водитель троллейбуса – 25 000 грн.
3. Электромеханик – 24 990 грн.
4. Заведующий лабораторией – 23 000 грн.
5. Врач общей практики – семейный врач – 21 000 грн.
6. Жестянщик – 20 000 грн.
7. Офисный служащий (документоведение) – 19 000 грн.
8. Инженер по стандартизации – 17 500 грн.
9. Регистратор медицинский – 17 000 грн.
10. Кассир – 16 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам:
0800 600 498;
+38 (096) 055 48 69.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 26 декабря, по данным областной службы занятости в Харьковской области актуальны 1763 вакансии, сообщает ХОВА.".