Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 25 тысяч гривен
По состоянию на 26 декабря, по данным областной службы занятости в Харьковской области актуальны 1763 вакансии, сообщает ХОВА.
Вакансии недели в Харьковской области
1. Главный бухгалтер – 30 600 грн.
2. Водитель троллейбуса – 25 000 грн.
3. Электромеханик – 24 990 грн.
4. Заведующий лабораторией – 23 000 грн.
5. Врач общей практики – семейный врач – 21 000 грн.
6. Жестянщик – 20 000 грн.
7. Офисный служащий (документоведение) – 19 000 грн.
8. Инженер по стандартизации – 17 500 грн.
9. Регистратор медицинский – 17 000 грн.
10. Кассир – 16 000 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номерам:
0800 600 498;
+38 (096) 055 48 69.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансия, Областной центр занятости, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 26 декабря, по данным областной службы занятости в Харьковской области актуальны 1763 вакансии, сообщает ХОВА.".