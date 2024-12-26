Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 25 тисяч гривень
Станом на 26 грудня, за даними обласної служби зайнятості у Харківській області актуальні 1763 вакансії, повідомляє ХОВА.
Вакансії тижня у Харківській області
- Головний бухгалтер – 30 600 грн.
- Водій тролейбуса – 25 000 грн.
- Електромеханік – 24 990 грн.
- Завідувач лабораторії – 23 000 грн.
- Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн.
- Бляхар – 20 000 грн.
- Офісний службовець (документознавство) – 19 000 грн.
- Інженер із стандартизації – 17 500 грн.
- Реєстратор медичний – 17 000 грн.
- Касир – 16 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498;
+38 (096) 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 26 грудня, за даними обласної служби зайнятості у Харківській області актуальні 1763 вакансії, повідомляє ХОВА.".