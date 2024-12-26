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Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 25 тисяч гривень

Суспільство 17:28   26.12.2024
Оксана Якушко
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 25 тисяч гривень

Станом на 26 грудня, за даними обласної служби зайнятості у Харківській області актуальні 1763 вакансії, повідомляє ХОВА.

Вакансії тижня у Харківській області

  1. Головний бухгалтер – 30 600 грн.
  2. Водій тролейбуса – 25 000 грн.
  3. Електромеханік – 24 990 грн.
  4. Завідувач лабораторії – 23 000 грн.
  5. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн.
  6. Бляхар – 20 000 грн.
  7. Офісний службовець (документознавство) – 19 000 грн.
  8. Інженер із стандартизації – 17 500 грн.
  9. Реєстратор медичний – 17 000 грн.
  10. Касир – 16 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498;

+38 (096) 055 48 69.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 26 грудня, за даними обласної служби зайнятості у Харківській області актуальні 1763 вакансії, повідомляє ХОВА.".