Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 25 тисяч гривень

Станом на 26 грудня, за даними обласної служби зайнятості у Харківській області актуальні 1763 вакансії, повідомляє ХОВА.

Вакансії тижня у Харківській області

Головний бухгалтер – 30 600 грн. Водій тролейбуса – 25 000 грн. Електромеханік – 24 990 грн. Завідувач лабораторії – 23 000 грн. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн. Бляхар – 20 000 грн. Офісний службовець (документознавство) – 19 000 грн. Інженер із стандартизації – 17 500 грн. Реєстратор медичний – 17 000 грн. Касир – 16 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498;

+38 (096) 055 48 69.