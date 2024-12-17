Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка

За кількістю вакансій ринок праці України наздогнав лютий 2022 року, каже в інтерв’ю МГ «Об’єктив» HR-експертка Тетяна Пашкіна. Харків інколи у п’ятірці по країні.

Також експертка розповіла, яких спеціалістів не вистачає в Україні, де найвищі зарплати, чи зможуть жінки на всіх позиціях замінити чоловіків та які тенденції очікують українців в новому, 2025 році.

Харків «просідає по зарплатні», але в п’ятірці за кількістю вакансій

– Як вплинула повномасштабна війна на ринок праці в Україні?

– Вакансій зараз вже майже стільки, скільки було до 2022 року. Принаймні, сайти з працевлаштування порівнюють ситуацію на ринку праці з лютим 2022-го. Але от шукачів роботи більше не стало – бо людей немає, за різними джерелами дефіцит працівників на рівні -25% чи навіть -30%. Тому ми маємо конкуренцію і вимушено підвищену зарплату. Як от зараз на нашому виробничому підприємстві потрібен інженер-технолог. І ми не можемо «закрити» цю вакансію пів року, і ще довго, мабуть, не «закриємо».

– До повномасштабного вторгнення центр і захід України мали небагато підприємств і робочих місць на відміну від промислового сходу. Як змінилася ситуація по регіонах після 2022 року?

– Якщо чесно, у 2022 році на кількість харківських вакансій і на зарплатню без сліз дивитися було неможливо. Я пам’ятаю, що тоді у Франківську було більше пропозицій працевлаштування, ніж у Харкові. Ви розумієте, де Харків і де Франківськ, враховуючи потенціал щодо промисловості, сфери обслуговування. Сум і трепет. Зараз, звісно, Харків іноді входить до п’ятірки міст за кількістю вакансій. Але все одно лідерство за столицею та західними регіонами – у тому ж Ужгороді 200% вакансій, якщо рахувати із 2022 роком. По зарплатні Харків теж просідає…

– Як щодо нових професій?

– Наш Military-tech – оце все нове, красиве, і його багато. Це і виробники дронів, і технічна складова. А ще обладнання, обмундирування, амуніція, харчування, медицина, протезування. Великий спектр, і він багатошаровий.

У Києві та Львові найвищі зарплати

– Чи є якісь регіональні особливості – на сході більше треба медиків, на заході – хостес і офіціантів?

– Насправді й у мирні часи до п’ятірки найбільш затребуваних вакансій по Львову входили офіціанти і кухарі, у Києві – діджитал-маркетологи, а в Харкові та Дніпрі – робочі на виробництва. Мені здається, ситуація не змінилась, тому що, ну давайте будемо відверті, сфера послуг в Харкові – це героїчні люди, але вони ніколи не робили там бал, і зараз теж трошки не до цього.

– Київ, мабуть, традиційно лідирує за рівнем зарплат?

– По оплаті «білим комірцям» (працівники розумової праці, службовці, чиновники, менеджери, інженерно-технічний персонал – Ред.) – так, а по зарплатні для «сірих» і «блакитних» («сірі» – працівники галузей соцінфраструктури, сфери обслуговування; «блакитні» – робітники, зайняті фізичною працею на великих підприємствах – Ред. ), то Львів потоптав Київ гривень на 500. Бо велика конкуренція, приїхало чимало підприємств, а людей не так багато.

У 2025 році бізнес, щоб вижити, піде в тінь

– У Харкові, до речі, кількість людей не зменшується…

– Навіть існує серйозний приріст по Харкову, але по вакансіях поки що такого не відбувається. І Харків, і Суми, і Херсон відносяться до регіонів, де люди в опитуваннях кажуть, що їм вкрай важко знайти роботу, тому що є нестабільність. Іноді навіть роботодавці не знають, будуть працювати в новому році чи ні через оці ігри з податками, військові збори. Тому тут скоріше не про вакансії, а про міцність ринку загалом.

– Не дуже позитивні перспективи в новому році вимальовуються…

– Мені здається, зараз середній бізнес через оці всі незрозумілі ігри з податками зробить звичний «фінт вухами» та перейде в тінь, аби мінімізувати збитки, не ділитися з державою, бо не зрозуміло, що й куди іде. І буде багато скорочень, чимало хто піде на офіційну мінімалку або взагалі працюватиме «вчорну».

– Традиційний хід бізнесу, відпрацьований не за одну кризу.

– Ми всі розуміємо, що «генераторна економіка» не така прибуткова, як традиційна. І відповідно вважати, що ми мусимо з останніх сил бути «білими і пухнастими», коли держава аж ніяк не хоче допомогти підприємцям – це така собі наївна дурниця, давайте в неї не гратися.

Через мобілізацію жінки йдуть охоронницями і водійками траків

– Як впливає мобілізація на ринок праці? У Харкові, коли ТЦК виходить на чергування, призупиняються всі ремонтні роботи на будинках, побитих росіянами.

– У Києві все так само, тому багато хто працює віддалено, багато хто вчорну або лише біля дому, щоб не їздити нікуди. Якби була збалансована мобілізація і роботодавець мав хоча б базове уявлення, хто з його працівників і коли буде призваний, було б легше.

– До речі, можливо замінити жінками чоловіків усюди?

– При поточному рівні автоматизації навряд чи. Тому що десь фізіологічно жінки не зможуть дотягнутися чи підняти деталь, що важить 50 кг. Якщо це автоматизувати, то в принципі реально.

– Багато чоловіків на фронті, чимало поранених, загиблих. В яких професіях зараз жінки заміняють чоловіків?

– Охоронниці в супермаркеті, водійки громадського транспорту, карів і трейлерів. Можливо, будуть комбайни. Багато що на виробництві перепрофілюється. Логістика намагається припасувати жінок до своїх бізнес-процесів.

В Україні «перекупають» фахівців великими зарплатами

– Де зараз найвищі зарплати, в якому сегменті? Раніше традиційним лідером була ІТ-сфера…

– В ІТ останні три роки загальний спад збігся із нашою халепою. Тож айтівцям зараз трошки непереливки, бо кількість вакансій суттєво провалилася, а кількість претендентів залишилася такою самою. І багато хто з тих, хто хотів до ІТ, вже пішов у логістику і маркетинг. Тому що на сайтах з айтішного працевлаштування найбільш «козирна» вакансія останні півтора року – це маркетолог. Тому зарплата може і висока, але нижча, ніж була, і не для всіх.

– Щотижня харківський центр зайнятості публікує перелік вакансій. З останнього, шукають лікаря-офтальмолога на ставку в 60 тисяч гривень, головного державного фінінспектора – 23 тисячі, потрібен клінічний психолог – 23 тисячі, швачка 22 тисячі, вихователь 20 тисяч. Це реальні зарплати?

– Держслужба зайнятості дає тільки офіційні цифри, з яких роботодавці готові платити податки. Деякі зарплати декларують навіть менші, ніж можуть бути в реальності. Бо якщо є «чорні» виплати, їх же не покажуть.

– Стосовно зарплати офтальмолога в 60 тисяч – зараз це тренд: високі оклади у медичній сфері?

– Ми маємо суттєвий дефіцит кадрів, тому що коли у 2022 році виїжджали жінки з дітьми, серед них було чимало медиків, вчителів, працівників сфери краси. І чим досвідченіший вузький фахівець, тим важче його замінити. Тому аби перехопити, починають перекупати. Зарплата зростає. Така ситуація не лише в Харкові, у Києві також – ставки лікарів суттєво зросли. Але ринок дуже розпорошений, і в межах одного міста можуть пропонувати роботу, що по зарплатні буде різнитися в рази.

Всупереч війні, в Україні процвітає ейджизм та сексизм

– Тобто, у фахівців зараз є можливість вибирати. Це гарна новина.

– Але погана новина, що навіть цей дефіцит не зупиняє роботодавців, які, ну, як у минулі часи, пропагують ейджизм, сексизм і всілякі інші види дискримінації. За опитуванням, 69% жінок і чоловіків, старших 50 стикалися з ейджизмом. Все-таки, сортування за датою народження ніхто не скасовував.

– У Харкові трошки інакша ситуація. Через брак молодих спеціалістів, тому що багато поїхало з міста, активно заохочують пенсіонерів…

– Ну, знаєте, 60+ чоловіків, яких не беруть в космонавти, це ще якось пів біди, якщо це не виробництво і не фізично важка праця. Але є чимало жінок 50+ із чудовим досвідом, гарною англійською – і зараз у Києві ніхто не хоче брати їх навіть на базові позиції. Тому що дата народження – 1970-ті роки – все перекреслює. Запропонують хіба що ковбасу в супермаркеті зрізати чи на роботу прибиральниці. Не тому, що жінка забула, скільки буде 2+2, англійську мову чи в неї ранній Альцгеймер. В очі про це не скажуть. Пояснять, що знайшли більш скілового, перспективного.

– Я сподівалась, що повномасштабна війна все змінить принаймні в голові роботодавців. Виявилося, що нічого. А потім дивуються, чому люди залишаються за кордоном.

– У нас роботодавці вчаться методом «фейсом об тейбл». Коли вони казали, що не можуть працювати віддалено, ковід зробив «фейсом об тейбл» – і виявилося, що таки можуть. Зараз, коли роботодавці не зможуть набрати молоденьких гарненьких 25-35 років, буде черговий «фейсом об тейбл» – і в нас, можливо буде ситуація, коли і старенькі гарненькі, і жінки на чоловічих посадах цілком нормально.

– Який прогноз ви можете зробити для ринка праці, за врахуванням сьогоднішніх тенденцій?

– Є варіант, що в нас буде ситуація, що збільшиться кількість вакансій не коштом нових, а коштом мобілізованих і тих, хто поїде спокійно пережити зиму і так далі. У цьому році спрогнозували, що за кордон поїде близько пів мільйона людей.

– Невеселі перспективи.

– «Дієтний» період потрібен, щоб ті роботодавці, хто зажерся, наразі розуміли, що треба людей врешті-решт цінувати, бо їх не так вже і багато залишилося. А може лишитися ще менше, тому що ніхто не буде чекати до останнього і терпіти за три копійки. Фінансовий показник року все покаже: і хто винуватий, і що робити. Тому я сподіваюся, що це витверезить трохи і хоча б вимушено наверне на правильний шлях.