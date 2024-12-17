Харьков проседает по зарплате, работодатели продвигают эйджизм — HR-эксперт

По количеству вакансий рынок труда Украины догнал февраль 2022 года, говорит в интервью МГ «Объектив» HR-эксперт Татьяна Пашкина. Харьков иногда в пятерке по стране.

Также эксперт рассказала, каких специалистов не хватает в Украине, где самые высокие зарплаты, смогут ли женщины на всех позициях заменить мужчин и какие тенденции ожидают украинцев в новом, 2025 году.

Харьков «проседает по зарплате», но в пятерке по количеству вакансий

– Как повлияла полномасштабная война на рынок труда в Украине?

– Вакансий сейчас уже почти столько, сколько было до 2022 года. По крайней мере, сайты по трудоустройству сравнивают ситуацию на рынке труда с февраля 2022-го. Но вот соискателей работы больше не стало – потому что людей нет, по разным источникам дефицит работников на уровне -25% или даже -30%. Поэтому мы имеем конкуренцию и вынужденно повышенную зарплату. Как сейчас на нашем производственном предприятии, где нужен инженер-технолог. И мы не можем «закрыть» эту вакансию полгода, и еще долго, пожалуй, не закроем.

– До полномасштабного вторжения центр и запад Украины имели немного предприятий и рабочих мест в отличие от промышленного востока. Как изменилась ситуация в регионах после 2022 года?

– Если честно, в 2022 году на количество харьковских вакансий и на зарплату без слез смотреть было невозможно. Я помню, что тогда в Ивано-Франковске было больше предложений по трудоустройству, чем в Харькове. Вы понимаете, где Харьков и где Ивано-Франковск, учитывая потенциал по промышленности, сфере обслуживания. Грусть и трепет. Сейчас, конечно, Харьков иногда входит в пятерку городов по количеству вакансий. Но все равно лидерство за столицей и западными регионами – в том же Ужгороде 200% вакансий, если считать с 2022 годом. По зарплате Харьков тоже проседает…

— Как насчет новых профессий?

— Наш Military-tech – это все новое, красивое, и его много. Это и производители дронов, и техническая составляющая. А еще оборудование, обмундирование, амуниция, питание, медицина, протезирование. Большой спектр, и он многослойный.

В Киеве и Львове самые высокие зарплаты

— Есть ли какие-то региональные особенности – на востоке больше нужно медиков, на западе – хостес и официантов?

— На самом деле и в мирное время в пятерку наиболее востребованных вакансий по Львову входили официанты и повара, в Киеве – диджитал-маркетологи, а в Харькове и Днепре – рабочие на производства. Мне кажется, ситуация не изменилась, потому что, ну давайте будем откровенны, сфера услуг в Харькове – это героические люди, но они никогда не делали там бал, и сейчас тоже немного не до этого.

– Киев, пожалуй, традиционно лидирует по уровню зарплат?

— По оплате «белым воротничкам» (работники умственного труда, служащие, чиновники, менеджеры, инженерно-технический персонал – Ред.) – да, а по зарплате для «серых» и «голубых» («серые» – работники отраслей социнфраструктуры, сферы обслуживание; «голубые» – рабочие, занятые физическим трудом на крупных предприятиях – прим. ред.) Львов потоптал Киев гривен на 500. Потому что большая конкуренция — приехало немало предприятий, а людей не так много.

В 2025 году бизнес, чтобы выжить, уйдет в тень

– В Харькове, кстати, количество людей не уменьшается…

– Даже существует серьезный прирост по Харькову, но по вакансиям пока такого не происходит. И Харьков, и Сумы, и Херсон относятся к регионам, где люди в опросах говорят, что им очень тяжело найти работу, потому что есть нестабильность. Иногда даже работодатели не знают, будут работать в новом году или нет из-за этих игр с налогами, военных сборов. Поэтому здесь скорее не о вакансиях, а о прочности рынка в целом.

– Не очень позитивные перспективы в новом году вырисовываются…

— Мне кажется, сейчас средний бизнес через все эти непонятные игры с налогами сделает привычный «финт ушами» и перейдет в тень, чтобы минимизировать убытки, не делиться с государством, потому что не понятно, что и куда идет. И будет много сокращений, многие пойдут на официальную минималку или вообще будут работать «вчерную».

– Традиционный ход бизнеса, отработанный не за один кризис.

– Мы все понимаем, что «генераторная экономика» не такая прибыльная, как традиционная. И соответственно считать, что мы должны из последних сил быть «белыми и пушистыми», когда государство никак не хочет помочь предпринимателям – это этакая наивная чушь, давайте в нее не играть.

Из-за мобилизации женщины идут охранницами в супермаркеты и водителями траков

– Как влияет мобилизация на рынок труда? В Харькове, когда ТЦК выходит на дежурство, приостанавливаются все ремонтные работы на домах, изуродованных россиянами.

— В Киеве все так же, поэтому многие работают удаленно, многие вчерную или только возле дома, чтобы не ездить никуда. Если бы была сбалансирована мобилизация и работодатель имел хотя бы базовое представление, кто из его работников и когда будет призван, было бы легче.

– Кстати, возможно заменить женщинами мужчин повсюду?

— При текущем уровне автоматизации вряд ли. Потому что где-то физиологически женщины не смогут дотянуться или поднять деталь весом 50 кг. Если это автоматизировать, то, в принципе, реально.

– Многие мужчины на фронте, немало раненых, погибших. В каких профессиях женщины сейчас активно замещают мужчин?

— Охранницы в супермаркете, водители общественного транспорта, автомобилей и трейлеров. Возможно, будут комбайны. Многое на производстве перепрофилируется. Логистика пытается подгонять женщин к своим бизнес-процессам.

В Украине «перекупают» специалистов большими зарплатами

– Где сейчас самые высокие зарплаты, в каком сегменте? Раньше традиционным лидером была IТ-сфера…

— В IТ последние три года общий спад совпал с нашей передрягой. Поэтому айтишникам сейчас немного не весело, потому что число вакансий существенно просело, а количество претендентов осталось таким же. И многие из тех, кто хотел в IТ, уже ушли в логистику и маркетинг. Потому что на сайтах по айтишному трудоустройству наиболее «козырная» вакансия последние полтора года – это маркетолог. Поэтому зарплата может и высока, но ниже, чем была, и не для всех.

– Еженедельно харьковский центр занятости публикует перечень вакансий. Из последнего ищут врача-офтальмолога на ставку в 60 тысяч гривен, главного государственного фининспектора – 23 тысячи, нужен клинический психолог – 23 тысячи, швея 22 тысячи, воспитатель 20 тысяч. Это реальные зарплаты?

– Госслужба занятости дает только официальные цифры, с которых работодатели готовы платить налоги. Некоторые зарплаты декларируют даже меньше, чем могут быть в реальности. Если есть «черные» выплаты, их же не покажут.

— Что касается зарплаты офтальмолога в 60 тысяч – сейчас это тренд: высокие оклады в медицинской сфере?

— У нас существенный дефицит кадров, потому что когда в 2022 году выезжали женщины с детьми, среди них было немало медиков, учителей, работников сферы красоты. И чем опытнее узкий специалист, тем труднее его заменить. Поэтому, чтобы перехватить, начинают перекупать. Зарплата растет. Такая ситуация не только в Харькове, в Киеве – ставки врачей существенно выросли. Но рынок очень распорошен, и в пределах одного города могут предлагать работу, которая по зарплате будет разниться в разы.

Вопреки войне, в Украине процветает эйджизм и сексизм

– То есть, у специалистов сейчас есть возможность выбирать. Это хорошая новость.

– Но плохая новость, что даже этот дефицит не останавливает работодателей, которые, ну, как и в прошлые времена, пропагандируют эйджизм, сексизм и всевозможные виды дискриминации. По опросу, 69% женщин и мужчин старше 50 лет сталкивались с эйджизмом. Все-таки, сортировку по дате рождения никто не отменял.

— В Харькове немного иная ситуация. За неимением молодых специалистов, потому что многие уехали из города, активно поощряют пенсионеров…

— Ну, знаете, 60+ мужчин, которых не берут в космонавты, это еще полбеды, если это не производство и не физически тяжелый труд. Но есть немало женщин 50+ с отличным опытом, хорошим английским – и сейчас в Киеве никто не хочет брать их даже на базовые позиции. Потому что дата рождения – 1970-е годы – все перечеркивает. Предложат разве что колбасу в супермаркете срезать или на работу уборщицы. Не потому, что женщина забыла, сколько будет 2+2, английский язык или у неее ранний Альцгеймер. В глаза об этом не скажут. Объяснят, что нашли более скилового, перспективного.

– Я надеялась, что полномасштабная война все изменит, по крайней мере, в голове работодателей. Оказалось, что ничего. А потом удивляются, почему люди остаются за границей.

– У нас работодатели учатся методом «фейсом о тейбл». Когда они говорили, что не могут работать удаленно, ковид сделал «фейсом о тейбл» – и оказалось, что могут. Сейчас, когда работодатели не смогут набрать молоденьких хорошеньких 25-35 лет, будет очередной «фейсом о тейбл» – и у нас, возможно, будет ситуация, когда и старушки хорошенькие, и женщины на мужских должностях вполне нормально.

– Какой прогноз вы можете сделать для рынка труда, с учетом сегодняшних тенденций?

– Есть вариант, что у нас будет ситуация, что увеличится количество вакансий не за счет новых, а за счет мобилизованных и тех, кто поедет спокойно пережить зиму и так далее. В этом году спрогнозировали, что за границу поедет около полумиллиона человек.

— Невеселые перспективы.

— «Диетный» период нужен, чтобы те работодатели, что зажрались, понимали, что надо людей в конце концов ценить, потому что их не так уж много осталось. А может остаться еще меньше, потому что никто не будет ждать до последнего и терпеть за три копейки. Финансовый показатель года все покажет: кто виноват, и что делать. Поэтому я надеюсь, что это отрезвит немного и хотя бы вынужденно обратит на правильный путь.