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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 17 до 30 тысяч гривен

Общество 14:37   12.12.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 17 до 30 тысяч гривен Фото: social.te.gov.ua

По состоянию на 12 декабря в Харьковской области актуальны 2650 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-конструктора с зарплатой в 30 тысяч гривен. Наладчик полиграфического оборудования будет иметь 29900, а начальник планово-экономического отдела – 26390.

Резчик бумаги, картона и целлюлозы будет зарабатывать 24 800, шлифовщик – 23100, психолог – 22 тысячи, врач-стоматолог-хирург – 20 тысяч, машинист подъемника – 19900, рекламист – 18 тысяч, а лаборант (медицина) – 17900.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

вакансии Харьков
Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12 декабря в Харьковской области актуальны 2650 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".