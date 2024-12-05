«Феномен Харькова – в единении вокруг флага» – политолог Биденко

В Украине идет рецентрализация власти. Политическая ситуация Харькова более стабильна, чем во многих регионах. Но восстановление может изменить это.

Такие тенденции отметила в интервью МГ «Объектив» политология, доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко. Она также прокомментировала, удастся ли мэру Игорю Терехову переизбраться на следующий срок, какие амбиции могут быть у начальника ОВА Олега Синегубова, как облсовет перестал быть «парламентом региона», почему властям следует готовиться к предстоящим выборам заранее и насколько легко будет организовать голосование за границей.

«В Украине – рецентрализация власти»

— Что кардинально изменилось в политическом ландшафте Украины из-за полномасштабной войны?

– В Украине сейчас происходит рецентрализация власти. У нее есть естественные причины, связанные с законом о военном положении. Но некоторые аналитики отмечают, что она касается не только необходимых движений со стороны центральных властей.

— Какую область не возьми, почти всюду противостояние между облгосадминистрациями и избранными мэрами областных центров…

– Я проводила исследования, как пытаются проектировать восстановление. И на условиях анонимности большинство моих респондентов (это представители экспертных кругов или рабочих групп) говорили, что в их регионе есть определенное негласное противостояние, иногда ощущается напряжение за символический и финансовый ресурс между представителями военных администраций и избранными чиновниками местного самоуправления.

— А есть ли примеры успешного взаимодействия мэров с властью?

— Наиболее удачно отношения между громадами и администрациями складываются там, где избранный глава громады становится одновременно главой военной администрации. Более-менее успешные примеры – это Чугуев или Рогань, где у избранных женщин-лидеров большая поддержка, они в связи с гражданским обществом и волонтерским корпусом. Но при этом сохраняют свою легитимность благодаря назначению главой военной администрации. Это хороший сценарий. Худший сценарий мы наблюдаем в очень большом количестве больших городов, находящихся в прифронтовой зоне.

За Терехова готовы проголосовать снова больше половины харьковчан

— Как насчет Харькова?

– В Харькове ситуация, на мой взгляд, более стабильная, потому что выборы не объявлены. И даже после снятия военного положения должно пройти полгода до объявления.

— Интересно было наблюдать трансформацию образа мэра Игоря Терехова – от компромиссной фигуры после избрания к любимцу всех горожан…

– В ежегодном муниципальном опросе есть пункт: насколько вы готовы проголосовать за действующего мэра? И Харьков как раз один из городов, где такая готовность населения самая высокая. То есть более половины опрошенных готовы поддержать действующего мэра снова. И в этом, мне кажется, нет поводов для удивления через два феномена.

– Интересно. Какие именно?

— Во-первых, Харьков – на линии столкновения, ежедневно под бомбежками. И в отличие от других городов Украины, которые наслаждаются большим уровнем безопасности, у нас есть тот феномен, что политологи называют «единение вокруг флага». В этом случае это не только флаг Украины, но и мобилизация всех – и оппозиции, и гражданского общества вокруг режима выживания города и взаимной поддержки.

Во-вторых, мэр почти не покидает Харьков, его отъезды минимальны, он на месте прилетов сразу после того, как эти катастрофы случаются. И он лично участвует в ликвидации последствий, что производит очень большое впечатление на большинство харьковчан и тех, кто просто анализирует ситуацию. Потому у него очень высокие шансы действительно переизбраться, если делать прогнозы на будущее и рассматривать оптимистические сценарии для Харькова.

– Думаете, Терехов захочет переизбираться?

— Вряд ли у него есть амбиции стать министром или возглавлять какой-то государственный институт. А у Олега Синегубова такие амбиции могут быть. Если начальник ХОВА тоже будет претендовать на должность мэра Харькова, тогда мы увидим обострение борьбы между ним и Тереховым. Пока что Харьков в режиме выживания. И все понимают, что нужно сначала выжить и сохранить Харьков как можно целее, чтобы после этого соревноваться за симпатии его жителей.

Послевоенное восстановление может усилить противостояние

— А что, кроме гонки, может обострить противостояние?

– Активизируется критика и гражданские дискуссии, когда начнется восстановление города. Программу комплексного восстановления Харькова приняли, но ее создавали без привлечения общественности, хотя другие города показывают немного другой уровень открытости, использование инструментов местной демократии, даже цифровых возможностей для уехавших, но желающих приобщиться к обсуждению этого процесса. У нас, к сожалению, этот процесс немного заморожен, потому что мы не знаем уровень физических потерь населения, инфраструктурных объектов.

— Похожая ситуация во многих крупных прифронтовых городах – никто не может спрогнозировать финальный уровень потерь.

— Но есть пример того же Николаева, где, находясь под частыми атаками дронов и столкнувшись с большим количеством разрушений, мэр, общественный совет, бизнес, люди, заполняя Google-формы опроса, пытаются стать соратниками в восстановлении.

– И это еще не начали делить деньги на восстановление…

– Отношения внутри громады и отношения города, региона, центра будут обостряться, когда уже станет вопрос, как распоряжаться средствами Европейского Союза, выделяемыми в рамках «Ukraine Facility Plan», так и запрограммированными средствами. Потому что это большие бюджеты, а предоставление приоритета иногда может пойти не по логике, кто больше пострадал, а за лояльностью на предстоящих выборах Верховной Рады и выборах президента.

Харьковский облсовет уже не является парламентом региона

— Какие сейчас полномочия у Харьковского областного совета?

— Областные советы фактически сейчас выполняют только функцию утверждения, потому что бюджетная функция, являющаяся самой главной – планирование и распоряжение средствами, остается в руках ОВА. Но и перед широкомасштабным вторжением областные советы уже не были парламентом региона, который затем спускал некоторые модели принятия решения на громады. У Харьковского горсовета полномочий и самостоятельности вообще было гораздо больше, чем у Харьковского облсовета даже до полномасштабного вторжения.

— В отношении председателя Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко недавно начали уголовное производство по результатам проверки его декларации за 2022 год. Есть ли в этом политическая составляющая?

– В принципе, мы видим, что борьба с коррупцией в целом в Украине, с одной стороны, и не прекращается, то есть уже пошли громкие коррупционные расследования, коррупционные дела.

— Которые ничем не заканчиваются вообще.

— Тем не менее, мы видим, что дела открывают, и очень возможно, что есть определенная избирательность в том, как их открывают.

Каждая партия будет искать «символических людей»

– Украинцы в соцсетях периодически высказывают мнения, что национальный телемарафон активно использует «правильных» военных, которые рассказывают о событиях на фронте только то, что можно, не жалуются на некачественные мины или не построенные фортификации. Станут ли они локомотивами, которые отведут в Верховную Раду на следующих выборах очередных свадебных фотографов?

– Мы такую ​​ситуацию уже проходили на выборах 2015 года, когда в каждой пятерке был участник АТО и волонтер. Я думаю, что эта схема будет гораздо более рабочей, и каждая политическая партия, претендующая на места в парламенте или в местных советах, будет искать символических людей из общественного и ветеранского секторов, чтобы усилить свои шансы на избрание. Я напомню, что рейтинг доверия к ВСУ выше, чем рейтинг доверия к любой политической партии, даже президенту.

— Кроме «правильных» военных мы уже видели «правильных» волонтеров вроде Гринкевичей, которые имели множество государственных наград, но сейчас под следствием за растраты средств…

— Еще будут вопросы, кто чем занимался во время войны, мы узнаем много компромата, много примеров нецелевого использования средств, возможно, местными бюджетами или даже министерствами. Но пока я вообще не поднимала бы вопрос выборов, потому что для этого Украине нужно сохранить как можно больше своих территорий и своего населения.

Способность посольств организовать голосование всех, кто за границей, сомнительна

— Из СМИ, преимущественно иностранных, мы знаем, что власть регулярно заказывает соцопросы, очевидно, готовясь к предстоящим выборам. Не рано ли?

— Что касается выборов, нужно уже работать, и я рада, что эта работа стартовала, уже идут обсуждения, инициирована Центральная избирательная комиссия по возможным изменениям избирательного кодекса, потому что он не приспособлен к ситуации, когда в стране есть оккупированные территории. Как будет представлена ​​Запорожская, Херсонская, Донецкая области, не очень понятно.

— Не понятно, как будут голосовать украинцы за рубежом – пока временную защиту в европейских странах имеет более 5,3 млн украинцев. Вообще же во миру разбросы 6,8 млн украинских беженцев.

— Учитывая это, пока очень сомнительна способность наших посольств организовать голосование на выборах. У многих украинцев за границей возникают вопросы обновления документов.

— Для тех, кто не догадывается – восстановить документы или просто продлить их действие в посольствах Украины за границей – еще тот квест.

— И это только звоночки, по сравнению с тем, что может ждать тех, кто все же захочет проголосовать на выборах даже президента, что легче с точки зрения организации.