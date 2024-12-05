Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
О том, на какие средства и когда планируют восстанавливать разбитые россиянами объекты в Харькове, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Таких разрушений, которые понес наш город, ни один из крупных городов в стране не понес. Потому что когда мы подсчитываем – и это только предварительный ущерб, который есть – то это 10 миллиардов евро. Действительно, разрушения очень страшные. Да, средств не хватает на это. И я обращался к правительству, чтобы нам были выделены определенные средства для восстановления. Для нас это очень важно, потому что, когда мы говорим о городе Харьков, то 160 тысяч жителей Харькова сегодня находятся без домов, то есть, их квартиры полностью разбиты. Поэтому нам нужно возвращать людей в город, нужно, чтобы люди жили в более или менее нормальных условиях, несмотря на войну, поэтому нам нужно восстанавливать и нужны средства. Поэтому мы используем средства из городского бюджета и есть определенные субвенции, но их недостаточно. И мы понимаем это. И для нас очень важно восстановление очень пострадавшего города и жилого фонда», – сказал Терехов.
Он также напомнил, что в городе создают «энергетический остров».
«Вы помните, что в Харькове нет собственной генерации – враг полностью разбил собственную генерацию, которая была в городе. Сегодня мы производим так называемый энергетический остров, мы закупаем оборудование. Это – небольшое оборудование, небольшой мощности – это когенерационные установки, это газотурбинные установки для того, чтобы произвести собственную генерацию. Кстати, хочу поблагодарить и президента, и правительство, которое дало соответствующее поручение во время своей рабочей поездки в город Харьков, и мы получили средства для того, чтобы приобрести это оборудование. Кроме того, взяли кредитные ресурсы для того, чтобы купить такое оборудование и используем средства городского бюджета. Уже несколько таких установок установлены и работаем», – уточнил городской голова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дома, обстрелы, терехов;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 10:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, на какие средства и когда планируют восстанавливать разбитые россиянами объекты в Харькове, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. ".