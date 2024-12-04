В Харькове протестировали новую тревогу: как звучит, когда заработает система

4 декабря в Харькове протестировали новую систему оповещения, которая должна разделять сигналы тревоги для города и области.

Как сообщили в Харьковском горсовете, новая система позволит уменьшить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса. К примеру, если опасность будет угрожать Купянску, то тревога в Харькове не будет звучать.

Как отметил директор департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких, сейчас город ожидает рекомендации от военных и финального согласования по запуску дифференциации тревог.

«Сегодня мы провели тестирование новой системы оповещения. Она имеет несколько источников питания, снабжена резервными каналами связи, оборудована голосовыми сообщениями, позволяющими конкретизировать тип угрозы для города. Результаты тестирования будут переданы военным для анализа. Мы ожидаем согласования на разделение тревог и дальнейшую интеграцию системы в территориальную и государственную систему оповещения. Технически мы полностью готовы», – заявил Гладких.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, о том, что в Харькове введут новую систему тревог начали говорить еще летом. 30 июля на сессии горсовета мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую ​​систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского. Осенью дифференцированную тревогу в Харькове так и не запустили, а заместитель начальника ХОВА Олег Иванов рассказал, что чиновники ХОВА направили предложения насчет новых тревог для города в Генеральный штаб и Министерство обороны. Однако уточнили, что «вопрос проходит обработку».