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Дифференциация тревог в Харькове – вряд ли кто-то возьмет ответственность

Общество 21:04   16.10.2024
Оксана Якушко
Дифференциация тревог в Харькове – вряд ли кто-то возьмет ответственность Фото: Евгений Иванов рассказал, что предложения о дифференциации направили в Генштаб и Минобороны Фото: Ксения Ярикова

Чиновники ХОВА направили предложения по дифференцированию тревог в Генеральный штаб и Министерство обороны, рассказал заместитель начальника ХОВА Олег Иванов на встрече из серии дискуссий, организованной командой NV, чтобы выяснить, чем живут и к чему готовятся крупные города Украины.

«Мы понимаем, как дифференциации тревог важны для бизнеса и образования. Но нужно не забывать, что скорость полета ракеты 20-30 секунд с Белгорщины в Харьков. У нас в одну минуту ракета пролетает всю область. Скорость КАБов, безусловно, медленнее, но… Мы, как военная администрация, подняли эти вопросы и подали на обсуждение, но это ответственность Минобороны и Генерального штаба. Пока вопрос проходит обработку, но дать 100% гарантии что на КАбы, что на ракеты, взять на себя ответственность и дифференцировать, куда летит – на Купянск или Волчанск — вряд ли кто-то возьмет на себя такую ​​ответственность. Возможно, в дальнейшем найдут все-таки решение, которое позволит дифференцировать тревоги», — отметил Иванов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 21:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чиновники ХОВА направили предложения по дифференцированию тревог в Генеральный штаб и Министерство обороны, рассказал заместитель начальника ХОВА Олег Иванов".