Диференціювання тривог у Харкові – навряд хтось візьме відповідальність
Чиновники ХОВА надіслали пропозиції щодо диференціювання тривог до Генерального штабу та Міноборони, розповів заступник начальника ХОВА Олег Іванов на зустрічі з серії дискусій, які організувала команда NV, щоб з’ясувати, чим живуть та до чого готуються великі міста України.
«Ми розуміємо, як диференціювання тривог важливі для бізнесу й освіти. Але маємо не забувати, що швидкість польоту ракети 20-30 секунд з Бєлгорощини до Харкова. У нас за одну хвилину ракета пролітає над всією областю. Швидкість КАБів, безумовно, повільніша, але…Ми, як військова адміністрація, підняли ці питання і подали на обговорення, але це – відповідальність Міноборони та Генерального штабу. Наразі питання заходиться в обробці, але дати 100% гарантії що на КАби, що на ракети, взяти на себе відповідальність і диференціювати, куди летить – на Куп’янськ чи Вовчанськ – навряд хтось візьме на себе таку відповідальність. Можливо, надалі знайдуть все ж таки якесь рішення, яке дозволить диференціювати тривоги», – зазначив Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 21:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновники ХОВА надіслали пропозиції щодо диференціювання тривог до Генерального штабу та Міноборони, розповів заступник начальника ХОВА Олег Іванов".