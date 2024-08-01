Чи буде у Харкові диференціація тривог: в мерії вважають, що це необхідно
У Харківській міськраді прокоментували необхідність впровадження нової системи тривог у місті.
За даними мерії, у Харкові протягом липня тривога тривала 637 годин 25 хвилин, що становить 26,5 доби. Однак аналіз показав, що реальна загроза місту була 70 разів.
«Однак часто тривога тривала безперервно добу або навіть дві. Тому питання розмежування тривог вкрай актуальне. До грудня в Харкові необхідно запровадити місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення. Вона передбачає, зокрема, диференціацію повідомлень про загрози з боку РФ. Коли в небі знаходиться МіГ-31К з потенційним носієм ракети «Кинжал», тривога лунає по всій Україні. Але у випадку з КАБами кількість тривог може бути значно меншою», – пояснили в департаменті надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що ситуаційний центр у Харкові цілодобово моніторить та аналізує оперативну обстановку включно з загрозами воєнного характеру.
«Завдяки постійному зв’язку з працівниками ДСНС, патрульною поліцією та іншими службами забезпечується оперативне реагування на надзвичайні ситуації в місті», – додали в мерії.
Нагадаємо, на останній сесії Харківської міськради, яка проходила 30 липня, мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу вже восени, місто отримало фінансування. Він також уточнив, що “є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”. Однак голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що запустити таку систему тривог у Харкові неможливо. Він пояснив, що усі сирени, які лунають наразі – є небезпечними. Адже, дізнатися куди саме летить ворожа ціль «в Липці, чи в Харків» не знають, процитував Синєгубов слова Головнокомандувача ЗСУ Сирського.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді прокоментували необхідність впровадження нової системи тривог у місті.".