Будет ли в Харькове дифференциация тревог: в мэрии считают, что это необходимо

В Харьковском горсовете прокомментировали необходимость введения новой системы тревог в городе.

По данным мэрии, в Харькове в течение июля тревога продолжалась 637 часов 25 минут, что составляет 26,5 суток. Однако анализ показал, что реальная угроза городу была 70 раз.

«Однако часто тревога длилась непрерывно сутки или даже две. Поэтому вопрос о разграничении тревог крайне актуален. До декабря в Харькове необходимо ввести местную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Она предполагает, в частности, дифференциацию сообщений об угрозах со стороны РФ. Когда в небе находится МиГ-31К с потенциальным носителем ракеты «Кинжал», тревога раздается по всей Украине. Но в случае с КАБами количество тревог может быть значительно меньше», — объяснили в департаменте чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что ситуационный центр в Харькове круглосуточно мониторит и анализирует оперативную обстановку, включая угрозы военного характера.

«Благодаря постоянной связи с работниками ГСЧС, патрульной полицией и другими службами обеспечивается оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в городе», — добавили в мэрии.

Напомним, на последней сессии Харьковского горсовета, которая проходила 30 июля, мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую ​​систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь узнать, куда именно летит вражеская цель «в Липцы, или в Харьков» не знают, процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского.