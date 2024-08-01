Сейчас возможности нет — Синегубов о дифференциации тревог в Харькове (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов высказался по поводу внедрения новой системы тревог в Харькове и объяснил, почему «сейчас такой возможности нет».

«Разговаривал с Главнокомандующим Сырским, Бергилевичем руководителем Генштаба. Достаточно сложная ситуация. Мы предоставили свои предложения по необходимости дифференциации. Что мы имели в виду? Мы хотим, чтобы меньше тревог звучало в городе Харьков, чтобы больше было возможности работать для нашего бизнеса, для торговых сетей и т.д. Однако ответ следующий, что все, к сожалению, тревоги, которые раздаются сейчас, все они опасны для нас. И когда, просто цитата Главнокомандующего «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков». Поэтому мы вынуждены включать эту воздушную тревогу. И когда мы будем говорить, что город Харьков мы включать не будем, это действия, которые приводят к риску жизни наших жителей», — сказал Синегубов изданию «Думка».

Он добавил, что и дальше будут работать с военными по устранению угрозы «первоисточника» этих тревог. Речь идет о самолетах, пусках КАБ и т.д.

На вопрос журналиста «технически ли возможно сделать для Харькова отдельную тревогу?», Синегубов ответил: «Технически это возможно. Главное понимать опасность именно для Харькова. Сейчас такой возможности нет».

Видео: «Думка»

Напомним, на последней сессии Харьковского горсовета, которая проходила 30 июля, мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы».