Наразі можливості немає – Синєгубов про диференціацію тривог в Харкові (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов висловився щодо впровадження нової системи тривог у Харкові та пояснив, чому «наразі такої можливості немає».

«Розмовляв із Головнокомандувачем паном Сирським, паном Бергілевичем керівником Генштабу. Досить складна ситуація. Ми надали свої пропозиції щодо необхідності диференціації. Що ми мали на меті? Ми маємо на меті для того, щоб менше тривоги лунало у місті Харкові для того, щоб більше було можливості працювати для нашого бізнесу, для торговельних мереж тощо. Однак відповідь наступна, що всі, на жаль, тривоги, які лунають наразі, всі вони є небезпечними для нас. І коли, просто цитата Головнокомандувача «коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, і він випускає КАБ, який летить вже по балістичній траєкторії, то ми не знаємо, він летить або до Липців, або до Харкова». Тому ми вимушені вмикати цю повітряну тривогу. І коли ми будемо говорити, що місто Харків ми вмикати не будемо, то це дії, які призводять до ризику життя наших мешканців», – сказав Синєгубов виданню «Думка».

Він додав, що і далі працюватимуть з військовими щодо усунення загрози «першоджерела» цих тривог. Йдеться про літаки, пуски КАБ тощо.

На питання журналіста «чи технічно можливо зробити для Харкова окрему тривогу?», Синєгубов відповів: «Технічно це можливо. Головне розуміти небезпеку саме для Харкова. Наразі такої можливості немає».

Відео: “Думка”

Нагадаємо, на останній сесії Харківської міськради, яка проходила 30 липня, мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу вже восени, місто отримало фінансування. Він також уточнив, що “є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”.