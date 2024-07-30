Харків отримав фінансування на нову систему тривог – Терехов
Фото: Харківська міськрада
На впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу в Харкові вже восени, місто отримало фінансування.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час сесії 30 липня, передає Харківська міськрада.
«Також маємо домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи. Тому сподіваюся, що вже восени місто матиме власну систему оповіщення про повітряні тривоги. Тоді життя в Харкові виглядатиме зовсім по-іншому», – сказав мер.
Читайте також: Працюватиме й без світла – мер Харкова про нову систему тривог у місті
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, сесія, терехов, тревоги, финансирование, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків отримав фінансування на нову систему тривог – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу в Харкові вже восени, місто отримало фінансування.".