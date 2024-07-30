Харків отримав фінансування на нову систему тривог – Терехов

На впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу в Харкові вже восени, місто отримало фінансування.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час сесії 30 липня, передає Харківська міськрада.

«Також маємо домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи. Тому сподіваюся, що вже восени місто матиме власну систему оповіщення про повітряні тривоги. Тоді життя в Харкові виглядатиме зовсім по-іншому», – сказав мер.