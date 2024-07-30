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Харків отримав фінансування на нову систему тривог – Терехов

Суспільство 14:47   30.07.2024
Вікторія Яковенко
Харків отримав фінансування на нову систему тривог – Терехов Фото: Харківська міськрада

На впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу в Харкові вже восени, місто отримало фінансування.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час сесії 30 липня, передає Харківська міськрада.

«Також маємо домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи. Тому сподіваюся, що вже восени місто матиме власну систему оповіщення про повітряні тривоги. Тоді життя в Харкові виглядатиме зовсім по-іншому», – сказав мер.

Читайте також: Працюватиме й без світла – мер Харкова про нову систему тривог у місті

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу в Харкові вже восени, місто отримало фінансування.".