Через воєнний стан на комунальних підприємствах Богодухівського району не вистачає працівників.

На території Богодухівського району здійснюють свою діяльність 11 комунальних підприємств, одне з підприємств припиняє свою діяльність у зв’язку із безпековою ситуацією, повідомив МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.

Заборгованість за оплату заробітної плати працівників комунальних підприємств відсутня станом на 06 листопада 2026 року. Але через воєнний стан існує дефіцит кадрів.

Наприклад, на підприємствах, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, загальна кількість працівників згідно зі штатним розписом має бути 219 осіб, а фактична чисельність працівників – 156 людей.

Ще важча ситуація із кадрами на підприємствах Богодухівського району, які надають послуги із поводження/управління побутовими відходами. Там має бути 381 працівник згідно зі штатним розписом, а фактично працюють 283 людини.

Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді. Також стало відомо, чому на Богодухівщині не будують підземні укриття. Крім того, 73 первинні модульні укриття встановлять у Богодухівському районі.