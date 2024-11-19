1000 днів для метро Харкова: загинули 4 робітники, пошкоджені депо і 42 вагони

У КП “Харківський метрополітен” розповіли, як пройшли 1000 днів повномасштабної війни вплинули на підземку.

Найбільша втрата – це співробітники, які віддали своє життя, захищаючи Україну: слюсарі-електрики Сергій Дидика, Олександр Нестеренко, Олександр Лемешко, електромеханік Сергій Скороходов.

Внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені електродепо «Немишлянське» та 42 вагони поїздів, сім з яких не підлягають відновленню. Руйнацій зазнають й інші споруди метрополітену. Після атаки 8 листопада пошкоджені всі виходи зі ст. м. «Наукова».

Водночас через війну метрополітен поєднав у собі багато нових функцій. На станціях працюють кабінети метрошколи та метросадка. У підземці проходять виставки, концерти, встановлюють святкові декорації.