1000 днів для метро Харкова: загинули 4 робітники, пошкоджені депо і 42 вагони
У КП “Харківський метрополітен” розповіли, як пройшли 1000 днів повномасштабної війни вплинули на підземку.
Найбільша втрата – це співробітники, які віддали своє життя, захищаючи Україну: слюсарі-електрики Сергій Дидика, Олександр Нестеренко, Олександр Лемешко, електромеханік Сергій Скороходов.
Внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені електродепо «Немишлянське» та 42 вагони поїздів, сім з яких не підлягають відновленню. Руйнацій зазнають й інші споруди метрополітену. Після атаки 8 листопада пошкоджені всі виходи зі ст. м. «Наукова».
Водночас через війну метрополітен поєднав у собі багато нових функцій. На станціях працюють кабінети метрошколи та метросадка. У підземці проходять виставки, концерти, встановлюють святкові декорації.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вагон, депо, КП "Харьковский метрополитен", метро, сотрудники, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 21:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківський метрополітен” розповіли, як пройшли 1000 днів повномасштабної війни вплинули на підземку.".