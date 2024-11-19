Понад вісім тисяч будинків пошкодила РФ за 1000 днів у Харкові (відео)
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За тисячу днів повномасштабного вторгнення РФ у Харкові пошкоджені майже 11 тис. будівель, повідомили у Харківській міськраді.
Серед пошкоджених будівель:
– понад вісім тисяч багатоповерхівок і приватних будинків,
– майже 700 об’єктів соціальної інфраструктури (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, адміністративні будівлі),
– понад дві тисячі об’єктів комунальної та критичної інфраструктури, а також споруд комерційного призначення.
У департаменті ЖКГ повідомили, що з початку вторгнення в Харкові відновили 877 багатоповерхівок без критичних ушкоджень.
Відео: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тисячу днів повномасштабного вторгнення РФ у Харкові пошкоджені майже 11 тис. будівель, повідомили у Харківській міськраді.".