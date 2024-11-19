Понад вісім тисяч будинків пошкодила РФ за 1000 днів у Харкові (відео)

За тисячу днів повномасштабного вторгнення РФ у Харкові пошкоджені майже 11 тис. будівель, повідомили у Харківській міськраді.

Серед пошкоджених будівель:

– понад вісім тисяч багатоповерхівок і приватних будинків,

– майже 700 об’єктів соціальної інфраструктури (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, адміністративні будівлі),

– понад дві тисячі об’єктів комунальної та критичної інфраструктури, а також споруд комерційного призначення.

У департаменті ЖКГ повідомили, що з початку вторгнення в Харкові відновили 877 багатоповерхівок без критичних ушкоджень.

Відео: Харківська міськрада