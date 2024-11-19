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Понад вісім тисяч будинків пошкодила РФ за 1000 днів у Харкові (відео)

Суспільство 14:43   19.11.2024
Вікторія Яковенко
Понад вісім тисяч будинків пошкодила РФ за 1000 днів у Харкові (відео) скриншот

За тисячу днів повномасштабного вторгнення РФ у Харкові пошкоджені майже 11 тис. будівель, повідомили у Харківській міськраді.

Серед пошкоджених будівель:

– понад вісім тисяч багатоповерхівок і приватних будинків,

– майже 700 об’єктів соціальної інфраструктури (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, адміністративні будівлі),

– понад дві тисячі об’єктів комунальної та критичної інфраструктури, а також споруд комерційного призначення.

У департаменті ЖКГ повідомили, що з початку вторгнення в Харкові відновили 877 багатоповерхівок без критичних ушкоджень.

Відео: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад вісім тисяч будинків пошкодила РФ за 1000 днів у Харкові (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тисячу днів повномасштабного вторгнення РФ у Харкові пошкоджені майже 11 тис. будівель, повідомили у Харківській міськраді.".