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1000 днів війни: як змінився Харків із лютого-березня 2022-го (фото)

Репортаж 07:15   19.11.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
1000 днів війни: як змінився Харків із лютого-березня 2022-го (фото)

У перші дні повномасштабної війни РФ проти України Харків отримав одні з найважчих шрамів, які змінили місто. Але й вони поступово гояться.

Як змінилося обличчя міста, яке вистояло за майже неможливих обставин – у фотопроєкті МГ “Об’єктив”.

Життя під землею. Початок

У перший день повномасштабного вторгнення харків’яни прокинулися під звуки канонади. Її було чути спочатку з боку держкордону, але вже скоро почало “прилітати” й по місту. 24 лютого вперше мешканці Харкова спустилися ночувати в метро. Дехто мешкав під землею місяцями. Розселення розпочалося у травні 2022-го, коли підземка готувалася відновити рух. При цьому деякі харків’яни провели під землею весь рік – останніх підземних мешканців відправили на поверхню у грудні 2022-го.

Незламний намет

Одним із символів та місць збору для харків’ян у перші дні вторгнення РФ став намет “Все для перемоги” на площі Свободи. Попри неодноразові ракетні удари по центру, він встояв.

Перший сильний шок: ракетний удар по ХОВА

Попри обстріли та руйнування, що почалися у місті з 24 лютого, для багатьох харків’ян найбільш приголомшливим у перші дні повномасштабної війни став ракетний удар по будівлі ХОДА (зараз – ХОВА) на площі Свободи. Площа, якою так пишаються в місті, на якийсь момент перетворилася на філію пекла на землі.

Сам “Білий дім” отримав ушкодження, що поставили під питання можливість відновити будівлю.

Внаслідок цього удару, зокрема – обвалення частини будівлі, загинули 44 особи, ще 15 отримали поранення.

“Поранення” центру

З цього моменту армія РФ розпочала серію методичних ударів по обличчю Харкова – його історичному центру. Втім, місто не тільки встояло, але зараз ще й “чепуриться”, готуючись до Нового року.

Удар 2 березня перетворив на руїни корпус Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Його доведеться фактично відбудовувати з нуля.

Деякі роботи в цьому районі вже тривають.

Пам’ятники в укриттях

На початку березня 2022-го небагато харків’ян, які ризикували вийти на вулиці, ще могли побачити пам’ятники в центрі. З того часу та досі вони вкриті шаром піску та тканини – від армії вандалів XXI століття.

Міськрада все ще без вікон

3 березня серія ударів по центру Харкова покрила шрамами одну з найвідоміших архітектурних груп міста – будівлі Палацу праці та міськради.

14 березня список постраждалих поповнився старовинним будинком на вулиці Свободи. На ньому й зараз – графіті Гамлета Зіньковського з 2022 року “Час чує нас”.

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Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 07:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У перші дні повномасштабної війни РФ проти України Харків отримав одні з найважчих шрамів, які змінили місто. Але й вони поступово гояться".