1000 дней войны: как изменился Харьков с февраля-марта 2022 года (фото)
В первые дни полномасштабной войны РФ против Украины Харьков получил одни из самых тяжелых шрамов, которые изменили город. Но и они постепенно затягиваются.
Как изменилось лицо города, который выстоял в почти невозможных обстоятельствах — в фотопроекте МГ «Объектив».
Жизнь под землей. Начало
В первый день полномасштабного вторжения харьковчане проснулись под звуки канонады. Ее было слышно вначале со стороны госграницы, но уже скоро начало «прилетать» и по городу. 24 февраля впервые жители Харькова спустились ночевать в метро. Некоторые жили под землей месяцами. Расселение началось в мае 2022-го, когда подземка готовилась возобновить движение. При этом некоторые харьковчане провели под землей весь год — последних подземных жителей отправили на поверхность в декабре 2022-го.
Несокрушимая палатка
Одним из символов и мест сбора для харьковчан в первые дни вторжения РФ стала палатка «Все для перемоги» на площади Свободы. Несмотря на неоднократные ракетные удары по центру она выстояла.
Первый сильный шок: ракетный удар по ХОВА
Несмотря на обстрелы и разрушения, которые начались в городе с 24 февраля, для многих харьковчан наиболее шокирующим в первые дни полномасштабной войны стал ракетный удар по зданию ХОГА (сейчас — ХОВА) на площади Свободы. Площадь, которой так гордятся в городе, на какой-то момент превратилась в филиал ада на земле.
Сам «Белый дом» получил повреждения, которые поставили под вопрос возможность восстановления здания.
В результате этого удара, в частности — обрушения части здания, погибли 44 человека, еще 15 получили ранения.
«Ранения» центра
С этого момента армия РФ начала серию методичных ударов по лицу Харькова — его историческому центру. Впрочем, город не только устоял, но сейчас еще и «прихорашивается», готовясь к Новому году.
Удар 2 марта превратил в руины корпус Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Его придется фактически отстраивать с нуля.
Некоторые работы в этом районе уже идут.
Памятники в укрытиях
В начале марта 2022-го немногие харьковчане, которые рисковали выйти на улицы, еще могли увидеть памятники в центре. С того времени и до сих пор они укрыты слоем песка и ткани — от армии вандалов ХХI века.
Горсовет все еще без окон
3 марта серия ударов по центру Харькова покрыла шрамами одну из самых узнаваемых архитектурных групп города — здания Дворца труда и горсовета.
14 марта список пострадавших пополнился старинным зданием на улице Свободы. На нем и сейчас — граффити Гамлета Зиньковского из 2022 года «Час чує нас».
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: война, прилеты, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 07:15;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первые дни полномасштабной войны РФ против Украины Харьков получил одни из самых тяжелых шрамов, которые изменили город. Но и они постепенно затягиваются.".