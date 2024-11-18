Зеленский встретился с защитниками Купянска, чтобы наградить их
Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, где встретился с защитниками Купянска, отметил лучших сержантов из ОТУ «Старобельск» государственными наградами, сообщает Офис президента Украины.
Президент пообщался с командиром бригады Ярославом Сидоровым и воинами 14 ОМБр имени князя Романа Великого.
Он отметил лучших сержантов из ОТУ «Старобельск» государственными наградами – вручил защитникам ордена «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.
Глава страны провел совещание с командующим ОТУ «Старобельск» Сергеем Перцем, вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой и начальником ХОВА Олегом Синегубовым.
Сергей Перец доложил об оперативной ситуации в зоне ответственности его группировки, а также об отражении недавней попытки прорыва российских войск в Купянск и взятии в плен многих ее участников.
На совещании обсудили потребности бригад в дронах и источники обеспечения ими: со стороны государства и ресурсом самих бригад. Отдельное внимание уделили тому, как увеличить возможности бригад наращивать способности по дронам и средствам РЭБ.
Кроме того, обсудили обеспечение теплом и светом отдельных районов Харьковской области, эвакуацию людей и защиту региона от российских управляемых авиабомб.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бойцы, Владимир зеленский, военнослужащие, защитники, купянск, сержант, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 21:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, где встретился с защитниками Купянска. ".