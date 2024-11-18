Зеленский встретился с защитниками Купянска, чтобы наградить их

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, где встретился с защитниками Купянска, отметил лучших сержантов из ОТУ «Старобельск» государственными наградами, сообщает Офис президента Украины.

Президент пообщался с командиром бригады Ярославом Сидоровым и воинами 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

Он отметил лучших сержантов из ОТУ «Старобельск» государственными наградами – вручил защитникам ордена «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.

Глава страны провел совещание с командующим ОТУ «Старобельск» Сергеем Перцем, вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой и начальником ХОВА Олегом Синегубовым.

Сергей Перец доложил об оперативной ситуации в зоне ответственности его группировки, а также об отражении недавней попытки прорыва российских войск в Купянск и взятии в плен многих ее участников.

На совещании обсудили потребности бригад в дронах и источники обеспечения ими: со стороны государства и ресурсом самих бригад. Отдельное внимание уделили тому, как увеличить возможности бригад наращивать способности по дронам и средствам РЭБ.

Кроме того, обсудили обеспечение теплом и светом отдельных районов Харьковской области, эвакуацию людей и защиту региона от российских управляемых авиабомб.