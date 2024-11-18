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Зеленський зустрівся з оборонцями Куп’янська, щоб нагородити їх

Суспільство 21:05   18.11.2024
Оксана Якушко
Зеленський зустрівся з оборонцями Куп’янська, щоб нагородити їх

Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, де зустрівся із захисниками Куп’янська, відзначив найкращих сержантів з ОТУ «Старобільськ» державними нагородами, повідомляє Офіс президента України.

Президент поспілкувався з командиром бригади Ярославом Сидоровим та воїнами 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.

Він відзначив найкращих сержантів з ОТУ «Старобільськ» державними нагородами – вручив захисникам ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Очільник країни провів нараду з командувачем ОТУ «Старобільськ» Сергієм Перцем, віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою і начальником ХОВА Олегом Синєгубовим.

Сергій Перець доповів про оперативну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання, а також про відбиття нещодавньої спроби прориву російських військ до Куп’янська та взяття в полон багатьох її учасників.

На нараді обговорили потреби бригад у дронах та різні джерела забезпечення ними: з боку держави та ресурсом самих бригад. Окрему увагу приділили тому, як збільшити можливості бригад нарощувати спроможності щодо дронів та засобів РЕБ.

Крім того, обговорили забезпечення теплом і світлом окремих районів Харківської області, евакуацію людей і захист регіону від російських керованих авіабомб.

Читайте також: Зеленський заїхав у Куп’янськ на Харківщині привітати сержантів📹

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, де зустрівся із захисниками Куп’янська. ".