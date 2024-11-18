Зеленський зустрівся з оборонцями Куп’янська, щоб нагородити їх

Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, де зустрівся із захисниками Куп’янська, відзначив найкращих сержантів з ОТУ «Старобільськ» державними нагородами, повідомляє Офіс президента України.

Президент поспілкувався з командиром бригади Ярославом Сидоровим та воїнами 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.

Він відзначив найкращих сержантів з ОТУ «Старобільськ» державними нагородами – вручив захисникам ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Очільник країни провів нараду з командувачем ОТУ «Старобільськ» Сергієм Перцем, віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою і начальником ХОВА Олегом Синєгубовим.

Сергій Перець доповів про оперативну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання, а також про відбиття нещодавньої спроби прориву російських військ до Куп’янська та взяття в полон багатьох її учасників.

На нараді обговорили потреби бригад у дронах та різні джерела забезпечення ними: з боку держави та ресурсом самих бригад. Окрему увагу приділили тому, як збільшити можливості бригад нарощувати спроможності щодо дронів та засобів РЕБ.

Крім того, обговорили забезпечення теплом і світлом окремих районів Харківської області, евакуацію людей і захист регіону від російських керованих авіабомб.