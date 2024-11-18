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Зеленський заїхав у Куп’янськ на Харківщині привітати сержантів📹

Суспільство 18:24   18.11.2024
Оксана Якушко
Зеленський заїхав у Куп’янськ на Харківщині привітати сержантів📹

Сьогодні, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав фронтове місто Куп’янськ.

Про це він повідомив у власному телеграм-каналі.

«Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко. Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів. Також – доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині», – заявив Зеленський.

📹 Володимир Зеленський / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав фронтове місто Куп’янськ.".