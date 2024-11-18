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«Це показові удари»: РФ атакувала Одесу, відомо про вісьмох загиблих (відео)

Події 14:41   18.11.2024
Вікторія Яковенко
«Це показові удари»: РФ атакувала Одесу, відомо про вісьмох загиблих (відео) скриншот

18 листопада близько 12:00 армія РФ здійснила ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару загинули вісім людей, серед них – медики, поліцейські та цивільні.

«Поранені 39 людей, в тому числі чотири дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середнього ступеня важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Удар росіян прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, окупанти вдарили балістикою по житловому району міста – «прилетіло» на парковку.

«Пошкоджені багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівля. Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу», – написав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М».

«На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Крім того, об 11:45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки», – зазначили у ПС ЗСУ.

Читайте також: Вранці ворог із авіації обстріляв Козачу Лопань: фото ударів по області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада близько 12:00 армія РФ здійснила ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару загинули вісім людей, серед них – медики, поліцейські та цивільні.".