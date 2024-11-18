Вранці ворог із авіації обстріляв Козачу Лопань: фото ударів по області
Близько 05:00 ворог скинув на Козачу Лопань авіабомби, написали в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок ранкового удару пошкоджений житловий будинок та авто, обійшлося без постраждалих, уточнили правоохоронці.
Також напередодні ввечері окупанти били по Куп’янському району. Там поранені дві жінки.
“17 листопада близько 20:50 війська РФ завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Отримала поранення 50-річна жінка. О 21:15 окупанти знову обстріляли місто. Мешканка 65 років дістала поранень. Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, техніку комунального підприємства тощо”, – написали у прокуратурі.
Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:00 ворог скинув на Козачу Лопань авіабомби, написали в Харківській обласній прокуратурі.".