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Вранці ворог із авіації обстріляв Козачу Лопань: фото ударів по області

Події 10:15   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці ворог із авіації обстріляв Козачу Лопань: фото ударів по області

Близько 05:00 ворог скинув на Козачу Лопань авіабомби, написали в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок ранкового удару пошкоджений житловий будинок та авто, обійшлося без постраждалих, уточнили правоохоронці.

Також напередодні ввечері окупанти били по Куп’янському району. Там поранені дві жінки.

17 листопада близько 20:50 війська РФ завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Отримала поранення 50-річна жінка. О 21:15 окупанти знову обстріляли місто. Мешканка 65 років дістала поранень. Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, техніку комунального підприємства тощо”, – написали у прокуратурі.

Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Є поранені, пошкоджені будинки, виникли пожежі. Синєгубов про удари РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:00 ворог скинув на Козачу Лопань авіабомби, написали в Харківській обласній прокуратурі.".