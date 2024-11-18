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Є поранені, пошкоджені будинки, виникли пожежі. Синєгубов про удари РФ

Події 08:44   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є поранені, пошкоджені будинки, виникли пожежі. Синєгубов про удари РФ Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському та Харківському району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 12:00 росіяни обстріляли Куп’янськ – там пошкоджений приватний будинок. А о 14:50 “прилетіло” по селу Глушківка. Внаслідок удару постраждав 84-річний чоловік.

Увечері о 16:36 під обстріл потрапив уже Харківський район. Уламки двох збитих “Шахедів” впали на склади в Руській Лозовій, спалахнув дах приміщень, зазначив Синєгубов.

Ближче до ночі Куп’янський район знову опинився під ударами ворога.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

“21:20 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка. 21:51 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п’ятому та четвертому поверхах багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка. 22:06 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок”, – написав начальник ХОВА.

А о 23:10 ЗС РФ випустили по Богодухівському району КАБи. Там зафіксували влучення по відкритій місцевості.

Читайте також: Сім населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами РФ – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 08:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському та Харківському району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".