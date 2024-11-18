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Есть раненые, повреждены дома, возникли пожары. Синегубов об ударах РФ

Происшествия 08:44   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Есть раненые, повреждены дома, возникли пожары. Синегубов об ударах РФ Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток враг бил по Купянскому, Богодуховскому и Харьковскому району, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне в 12:00 россияне обстреляли Купянск – там поврежден частный дом. А в 14:50 «прилетело» в селе Глушковка. Вследствие удара пострадал 84-летний мужчина.

Вечером, в 16:36, под обстрел попал уже Харьковский район. Осколки двух сбитых «Шахедов» упали на склады в Русской Лозовой, загорелась крыша помещений, отметил Синегубов.

Ближе к ночи Купянский район вновь оказался под ударами врага.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

«21:20 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела повреждены частный дом, гараж и 10 автомобилей. Пострадала 50-летняя женщина. 21:51 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горели квартиры на пятом и четвертом этажах многоэтажного жилого дома. Пострадала 65-летняя женщина. 22:06 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела разрушен частный дом», – написал начальник ХОВА.

А в 23:10 ВС РФ выпустили по Богодуховскому району КАБы. Там зафиксировали попадание по открытой местности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг бил по Купянскому, Богодуховскому и Харьковскому району, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".