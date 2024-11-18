Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковщине, а также – обстрелах области проинформировал в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг пытался штурмовать наши позиции четыре раза в районе Старицы и Волчанска, утонили в ГШ.
«На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеровки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки», – написали в Генштабе.
Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань, Циркуны, Волчанск, Лозовую, Грушковку, Степную Новоселовку и Купянск.
Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянск, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также – обстрелах области проинформировал в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.".