Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб

О боях на Харьковщине, а также – обстрелах области проинформировал в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать наши позиции четыре раза в районе Старицы и Волчанска, утонили в ГШ.

«На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеровки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки», – написали в Генштабе.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань, Циркуны, Волчанск, Лозовую, Грушковку, Степную Новоселовку и Купянск.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ: