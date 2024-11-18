Live
  • Пн 18.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.28
  • EUR 43.65

Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб

Украина 08:23   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковщине, а также – обстрелах области проинформировал в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать наши позиции четыре раза в районе Старицы и Волчанска, утонили в ГШ.

«На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеровки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки», – написали в Генштабе.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань, Циркуны, Волчанск, Лозовую, Грушковку, Степную Новоселовку и Купянск.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:

Читайте также: ГСЧС: из-за обстрелов РФ в Купянске горело КП и многоэтажка, есть пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 18 ноября: как прошла ночь
18.11.2024, 08:28
Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»
Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»
17.11.2024, 20:08
Завтра с 6:00 до 22:00 будут действовать очереди отключений света в Украине
Завтра с 6:00 до 22:00 будут действовать очереди отключений света в Украине
17.11.2024, 19:54
Последствия удара БпЛА по Рогани под Харьковом показала прокуратура
Последствия удара БпЛА по Рогани под Харьковом показала прокуратура
17.11.2024, 13:37
Почасовые отключения света начали действовать на Харьковщине
Почасовые отключения света начали действовать на Харьковщине
18.11.2024, 08:01
Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб
Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб
18.11.2024, 08:23

Новости по теме:

16:55
Девять раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб
08:34
16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ
08:32
РФ била по Харьковщине авиабомбами, атаковала 20 раз – Генштаб
19:01
Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском
22:55
Один бой идет на севере Харьковщины, пять атак врага уже отбили — Генштаб

Вы читали новость: «Семь населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами РФ – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также – обстрелах области проинформировал в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.".